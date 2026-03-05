Τελεσίδικη καταδίκη Χρυσής Αυγής: Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι, ανακοινώνονται σήμερα οι ποινές

Ένοχοι σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν και οι 42 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, χαρακτηρίζοντας τη Χρυσή Αυγή «εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα πολιτικού κόμματος».

Οι ποινές για τους 42 καταδικασθέντες ανακοινώνονται σήμερα Πέμπτη (5/3), ολοκληρώνοντας μια δικαστική διαδικασία που διήρκεσε πάνω από μία δεκαετία.

Για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν οι πρώην βουλευτές, ενώ κατά περίπτωση κρίθηκαν ένοχοι και για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες.

Σύμφωνα με την απόφαση, επτά πρώην βουλευτές καταδικάστηκαν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος και Αρτέμης Ματθαιόπουλος. Οι υπόλοιποι 35 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη στην οργάνωση, ενώ αρκετοί αντιμετωπίζουν επιπλέον κακουργηματικές πράξεις.

Το δικαστήριο επικύρωσε επίσης την ενοχή του Γιώργου Ρουπακιά για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και 12 ακόμη ατόμων για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Παράλληλα, πέντε κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών το 2012.

Η παρουσία της Μάγδας Φύσσα στο Εφετείο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με την ίδια να μιλά για «ιστορική μέρα» και «νίκη για την κοινωνία». Στην αίθουσα βρέθηκαν συγγενείς θυμάτων ναζιστικής βίας, ενώ από τους καταδικασθέντες παρόντες ήταν μόνο οι ήδη κρατούμενοι Γιάννης Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης.

Έξω από το δικαστήριο, πλήθος κόσμου, συλλογικότητες και φορείς πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Η απόφαση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με τα κόμματα να κάνουν λόγο για δικαίωση, ιστορική στιγμή και ισχυρό μήνυμα απέναντι στον φασισμό.