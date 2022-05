TEDxUniversityofMacedonia: Επιστρέφει για 9η συνεχόμενη χρονιά στις 14 Μαΐου 2022

Επιστρέφει για 9η συνεχόμενη χρονιά το TEDxUniversityofMacedonia για ένα ακόμη ανατρεπτικό event, στις 14 Μαΐου 2022, με έντεκα ομιλητές και 3 performances στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το θέμα του μεγαλύτερου νεανικού συνεδρίου ιδεών και έμπνευσης για τη φετινή χρονιά είναι το #Ekkremes. «Εκεί που οι δυνάμεις μιας ταλάντωσης αλληλοεξουδετερώνονται και επέρχεται η θέση ισορροπίας. Πόσες φορές, ως άνθρωποι, έχουμε διχαστεί ανάμεσα σε διαφορετικές επιλογές, απόψεις, κατευθύνσεις ζωής ώστε να βρούμε ποιοι πραγματικά είμαστε; Οι εσωτερικές μας ταλαντώσεις οδηγούν στο να βρούμε το δικό μας κέντρο βάρους μέσα σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Εξάλλου, όπως συμβαίνει με το εκκρεμές του Νεύτωνα, έτσι και τώρα, η ανακάλυψη του εαυτού, μπορεί να κατευθύνει τη διάδραση μεταξύ των ανθρώπων προς την ανακάλυψη ενός καλύτερου κοινού αύριο», σημειώνει το TEDxUniversityofMacedonia.

Κάθε ιδέα που αξίζει να διαδοθεί είναι μια ώθηση για να διατηρήσουμε την ισορροπία στη ζωή μας, αναφέρει η διοργάνωση.

Δέκα και ένας ομιλητές, γυναίκες και άντρες από διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές εμπειρίες και ιστορίες θα μιλήσουν για το δικό τους #Ekkremes στο κόκκινο χαλί του TEDxUniversityofMacedonia και θα προσπαθήσουν να ισορροπήσουν μπροστά σε ένα κοινό (500) πεντακοσίων και πλέον ατόμων.

Το #Ekkremes θα θέσουν σε κίνηση οι:

– Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας METRO ΑΕΒΕ

– Δημήτρης Λακασάς, συγγραφέας του best seller “Άνθρωπος 4.0” και βραβευμένος ως “Καινοτόμος επιχειρηματίας της χρονιάς”

– Πάνος Σατζόγλου, δημοσιογράφος και δημιουργός του ελληνοαμερικανικού ιστότοπου για την ομογένεια HELLENIC DNA

– Ευθύμης Κάλφας, ραδιοφωνικός παραγωγός, και social media storyteller

– Μαρία Σαμολαδά, δημοσιογράφος, βραβευμένη με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση και διευθύντρια του ιστότοπου ειδήσεων Grtimes

– Γεωργία Παράσχου, ιδρύτρια του ανθρωπιστικού οργανισμού Humanity Greece και διευθύντρια Πολιτισμού και Νεολαίας της UNESCO Πειραιώς και Νήσων.

– Γιάννης Τσάκαλος, διευθύνων σύμβουλος της AQ Strategy και εμπνευστής της παγκόσμιας καμπάνιας, του ΕΟΤ με κεντρικό μήνυμα «All you want is Greece»

– Δημήτρης Σπηλιώτης, creative director, ο άνθρωπος πίσω από την viral καμπάνια #HairHasNoGender

– Κωνσταντίνος Βεργίδης, αναπληρωτής καθηγητής ηλεκτρονικού εγκλήματος και παραβατικότητας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

– Στέφανος Αλεξιάδης, εκπαιδευτικός με Μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και τα Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου, συγγραφέας της εφηβικής νουβέλας “Τα φτερωτά σανδάλια”.

– Μαρία Κωνσταντάκη, ηθοποιός, ραδιοφωνική παραγωγός, μαραθωνοδρόμος «αγάπης» 210 χιλιομέτρων για τη Φλόγα.

Το TEDxUniversityofMacedonia, ένας θεσμός υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί ανεξάρτητη διοργάνωση η οποία λειτουργεί με την άδεια του παγκόσμιου οργανισμού TED, με στόχο την διάδοση ιδεών και το έναυσμα για αλλαγή και δράση.

Τη φετινή διοργάνωση θα παρουσιάσει στο κοινό ο Stand-Up Comedian Γιώργος Χατζηπαύλου. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο θα προσθέσει μια ευχάριστη νότα στον συντονισμό του συνεδρίου.

Όσοι προμηθευτούν τα εισιτήρια παρακολούθησης με το συμβολικό αντίτιμο, θα λάβουν τη μέρα της διοργάνωσης μια συλλεκτική αναμνηστική τσάντα με το λογότυπο του φετινού θέματος γεμάτη αναμνηστικά δώρα και εκπλήξεις. Παράλληλα, κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων οι επισκέπτες θα γνωρίσουν εθελοντικές ομάδες και οργανισμούς που θα παρουσιάσουν το έργο τους στο φουαγιές και τους εξωτερικούς χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

«Ελάτε να βρούμε τη θέση ισορροπίας μας στις 14 Μαΐου 2022 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (κτήριο Μ2), σε ενα #Ekkremes ιδεών!», τονίζει η διοργάνωση, ενώ προσθέτει πως τα εισιτήρια παρακολούθησης του event προπωλούνται ηλεκτρονικά μέσα από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

https://bit.ly/TEDx2022Tickets