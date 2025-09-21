Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Ποια επαγγέλματα απειλούνται σύμφωνα με σύμβουλο σταδιοδρομίας

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλά μια τεχνολογία έχει πάρει το ρόλο της επανάστασης, μια πολύ μεγάλη επανάσταση που συντελείται παρά πολύ γρήγορα», τόνισε ο Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Επικαιρότητα» του ΕΡΤnews, για να μιλήσει -μεταξύ άλλων- για τα επαγγέλματα που απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

«Τα επαγγέλματα που έχουν επαναλαμβανόμενες εργασίες είναι αυτά που θα αλλάξουν δραστικά το επόμενο διάστημα», σημείωσε ο Κ. Κότιος και συνέχισε: «Αυτά που έχουν επαναλαμβανόμενες εργασίες από την παραγωγή, από τις μονάδες παραγωγής, όπου μπορεί να αντικατασταθεί με επαναλαμβανόμενες εργασίες ο άνθρωπος, οτιδήποτε έχει να κάνει με ανάλυση δεδομένων που γινόταν με πολύ χειροκίνητο τρόπο ως τώρα. Επίσης, στη δημοσιογραφία, τα άρθρα τα οποία δεν απαιτούν πολλή μεγάλη ανάλυση, μπορούν να γίνουν όλα πολύ γρήγορα (σ.σ. με τεχνητή νοημοσύνη), να αναλύσουν οικονομικούς δείκτες, για παράδειγμα πολύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω όμως τι ανάγκες θα έχει δημιουργήσει αργότερα, στο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, τα άρθρα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, να είναι πιο κατανοητά.

Γενικά έχουμε αχαρτογράφητα νερά. Γι’ αυτό και λέμε στους νέους ανθρώπους που θέλουν να επιλέξουν τώρα σπουδές, ότι δεν μπορούμε να σου προτείνουμε κάποια θέση εργασίας για το μέλλον και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τελειώσεις μια σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Φιλολογίας, που θα βρεθείς στο μέλλον επακριβώς, γιατί τεχνητή νοημοσύνη θα τα αλλάξει όλα».

Απαντώντας στην ερώτηση, τι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά που θέλουν να μπουν τώρα στον στίβο της εργασίας, ο Κωνσταντίνος Κότιος σημείωσε: «Το πιο σημαντικό στην αγορά εργασίας του σήμερα και του αύριο είναι να καταλάβουμε ότι πλέον ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και όταν όλα γίνονται πολύ μηχανικά και πολύ γρήγορα, προφανώς θα αρχίσει να προβάλλεται η έννοια του ανθρώπου, της μοναδικότητας που έχει ο καθένας. Άρα η δημιουργικότητα είναι πολύ σημαντική καθώς και κριτική σκέψη και ανάλυση. Δηλαδή να μπορούμε να καταλάβουμε που μας λέει σωστά πράγματα η τεχνητή νοημοσύνη και πού όχι.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι επίσης πολύ σημαντική γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στην καθημερινότητα, μπαίνει σε όλες τις εταιρείες, αλλά από κει και πέρα υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να βάζουν τον ανθρώπινο παράγοντα μέσα και όχι το πολύ τυπικό κομμάτι που χρησιμοποιεί η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη. Και κυρίως η προσαρμοστικότητα, η θέληση και η άνεση, το να αλλάζουμε διαρκώς και να θεωρούμε την αλλαγή κάτι σύνηθες.

Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ο Κ. Κότιος σχολίασε: «Ας το δουν λίγο πιο ήπια κι ας προσπαθήσουν να την κατανοήσουν λίγο περισσότερο, ας μην την φοβηθούν».

«Δύο οι κατηγορίες πλέον των εργαζομένων»

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ, Βασίλης Βασιλόπουλος, τόνισε ότι «το βασικότερο πρόβλημα τώρα φαίνεται να είναι το υπάρχον εργατικό δυναμικό. Δηλαδή εδώ έχεις ένα πολύ μεγάλο σύνολο εργαζομένων, οι οποίοι χωρίζονται ήδη με το που μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη σε μια επιχείρηση, σε δύο κατηγορίες.

Η μία κατηγορία είναι αυτή που μπορεί να αφομοιώσει, να ενσωματώσει, να χρησιμοποιήσει με κέφι, με διάθεση να το κάνει, την τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνει γρήγορα και συνδυάζει την επαγγελματική εμπειρία, τα μυστικά της επιχείρησης με την τεχνολογία που μπορεί να αφορά μόνο την επιχείρηση, δηλαδή να είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά φτιαγμένο για την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Και την ίδια ώρα έχεις εργαζόμενους με φοβερή επαγγελματική εμπειρία που δεν θα ήθελες να την χάσεις, ο οποίοι παραιτούνται, δηλαδή δεν θέλουν, έχουν άρνηση να υιοθετήσουν την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, κάθε αυτοματισμό και θέλουν να παραιτηθούν από αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό και εμποδίζει πάρα πολύ την αναπληρωματικότητα στις θέσεις εργασίας. Δηλαδή ουσιαστικά, οι άνθρωποι οι οποίοι παραιτούνται και βλέπουν ότι είναι μάταιο να κυνηγήσουν την επικαιροποίηση της δικής τους καλής κατάστασης στη θέση εργασίας είναι πάρα πολλοί.

Η άρνηση των ανθρώπων αυτών, αποδίδεται στη μη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εισάγει μια επιχείρηση την τεχνητή νοημοσύνη και εκπαιδεύει το προσωπικό. Αν γίνει με τρόπο που δεν έχει μελετηθεί σωστά, θα σύρει στην έξοδο πολλούς περισσότερους.

Από τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ παρατηρείται ότι δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο και ενσωματώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη με λάθος τρόπο μέσα στις επιχειρήσεις δημιουργώντας ανισομέρεια. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι ο ίδιος αυτοματισμός.»