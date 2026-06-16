Τεχνική ημερίδα στην Καβάλα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λατομείων

Τεχνική ημερίδα με θέμα «ΟΠΣ-
ΑΔΕ: Open Business και Λατομική Δραστηριότητα – Ένας χρόνος μετά», διοργανώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου) την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, από τις 10.00’ το πρωί έως τις 14.00’, στην Καβάλα (Ξενοδοχείο Λούσυ, Παραλία Καλαμίτσας).
Αντικείμενο της ημερίδας είναι η λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ( OPS-ADE / Open Business) στον εξορυκτικό κλάδο.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης, μέσω της
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης, τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και την ενίσχυση της συνεργασίας με την παραγωγική βάση της περιοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση της διοικητικής απλούστευσης και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια, την καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το
γεγονός ότι η ημερίδα πραγματοποιείται στην Καβάλα, σε μια περιοχή με έντονη και ιστορικά σημαντική λατομική δραστηριότητα, όπου ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί κρίσιμο παραγωγικό τομέα για την τοπική και εθνική οικονομία.
Η ημερίδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης ως κρίσιμου θεσμικού κρίκου μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των παραγωγικών φορέων και της τοπικής ανάπτυξης, με στόχο μια δημόσια διοίκηση πιο ψηφιακή, πιο διαφανή και πιο αποτελεσματική.
Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως
στην εξορυκτική κοινότητα, σε λατομικές επιχειρήσεις, μελετητές και τεχνικούς συμβούλους, με στόχο την ενημέρωση για την ορθή χρήση της πλατφόρμας, την αποσαφήνιση των βασικών ροών αδειοδότησης και την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής.
Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελεί μέρος της ευρύτερης
μεταρρύθμισης για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Στον εξορυκτικό κλάδο, όπου λόγω της φύσης της δραστηριότητας παραμένει κρίσιμος ο προληπτικός διοικητικός έλεγχος, η διάκριση μεταξύ γνωστοποίησης και έγκρισης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν η βασική λειτουργία της
πλατφόρμας, η έννοια της «εγκατάστασης», οι ρόλοι των χρηστών, οι εξουσιοδοτήσεις, καθώς και οι βασικές ροές που αφορούν την έγκριση έρευνας, την έγκριση μίσθωσης/ εκμετάλλευσης και την παράταση ή ανανέωση μίσθωσης.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε
πρακτικά παραδείγματα, καλές πρακτικές και εργαλεία υποστήριξης, όπως γεωχωρικές εφαρμογές WebGIS, που μπορούν να βοηθήσουν στον προκαταρκτικό έλεγχο αιτημάτων, στη μείωση του οικονομικού ρίσκου για τους ενδιαφερόμενους και στον περιορισμό του διοικητικού φορτίου.
Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό
χώρο τεχνικής ενημέρωσης και ανταλλαγής εμπειρίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ διοίκησης και εξορυκτικής κοινότητας στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης των αδειοδοτικών διαδικασιών.
Τι είναι το ΟΠΣ-ΑΔΕ
Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ
εντάσσεται στη συνολική μεταρρύθμιση της αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων που ξεκίνησε με τον ν. 4442/2016, εισάγοντας μια νέα φιλοσοφία απλούστευσης και ψηφιοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό καθιερώθηκαν τρία καθεστώτα άσκησης
δραστηριότητας:
-
ελεύθερη άσκηση,
-
γνωστοποίηση (notification)
για δραστηριότητες μεσαίου ρίσκου,
-
έγκριση (approval) για
δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου.
Ο εξορυκτικός κλάδος, λόγω
της φύσης του, παραμένει κυρίως σε καθεστώς έγκρισης, με ουσιαστικούς διοικητικούς ελέγχους πριν την έναρξη της δραστηριότητας.
Το ΟΠΣ-ΑΔΕ / Open Business, που τέθηκε σε λειτουργία το
2025, αποτελεί το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον υποβολής, παρακολούθησης και διαχείρισης των σχετικών διαδικασιών.