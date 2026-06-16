Τεχνική ημερίδα στην Καβάλα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λατομείων

Τεχνική ημερίδα με θέμα «ΟΠΣ- ΑΔΕ: Open Business και Λατομική Δραστηριότητα – Ένας χρόνος μετά», διοργανώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου) την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, από τις 10.00’ το πρωί έως τις 14.00’, στην Καβάλα (Ξενοδοχείο Λούσυ, Παραλία Καλαμίτσας).

Αντικείμενο της ημερίδας είναι η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ( OPS-ADE / Open Business) στον εξορυκτικό κλάδο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης, τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και την ενίσχυση της συνεργασίας με την παραγωγική βάση της περιοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση της διοικητικής απλούστευσης και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια, την καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ημερίδα πραγματοποιείται στην Καβάλα, σε μια περιοχή με έντονη και ιστορικά σημαντική λατομική δραστηριότητα, όπου ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί κρίσιμο παραγωγικό τομέα για την τοπική και εθνική οικονομία.

Η ημερίδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης ως κρίσιμου θεσμικού κρίκου μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των παραγωγικών φορέων και της τοπικής ανάπτυξης, με στόχο μια δημόσια διοίκηση πιο ψηφιακή, πιο διαφανή και πιο αποτελεσματική.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στην εξορυκτική κοινότητα, σε λατομικές επιχειρήσεις, μελετητές και τεχνικούς συμβούλους, με στόχο την ενημέρωση για την ορθή χρήση της πλατφόρμας, την αποσαφήνιση των βασικών ροών αδειοδότησης και την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής.