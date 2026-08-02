Τεχνική εκπαίδευση: Ο παραμελημένος δρόμος προς την εργασία και την παραγωγική ανασυγκρότηση

Του Μίλτου Τόσκα – Μέλος εθνικού συμβουλίου ΕΛ.Α.Σ.

Εδώ και πέντε χρόνια βρίσκομαι καθημερινά σε αίθουσες τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Βρίσκομαι σε επαφή με νέους ανθρώπους που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις, να μάθουν μία ειδικότητα και να δημιουργήσουν μια αξιοπρεπή επαγγελματική διαδρομή. Αυτή η εμπειρία με έχει πείσει για κάτι απλό: από τους νέους μας δεν λείπουν ούτε οι ικανότητες ούτε η διάθεση να προσπαθήσουν, εκείνο που συχνά απουσιάζει είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να τους πιστεύει πραγματικά.

Για δεκαετίες η τεχνική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα περίπου ως δεύτερη επιλογή, ως η λύση για εκείνους που “δεν τα κατάφεραν” στη γενική εκπαίδευση ή δεν ακολούθησαν την πανεπιστημιακή διαδρομή. Αυτή η βαθιά ριζωμένη αντίληψη δεν αδικεί μόνο χιλιάδες μαθητές και καταρτιζόμενους, ζημιώνει την ίδια τη χώρα, επειδή την απομακρύνει από τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της παραγωγής. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν μιλάμε για μία ειδικότητα όπως αυτή του βοηθού Φαρμακείου, εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς πως έχει στοιχεία ακαδημαϊκότητας.

Η επιτυχία ενός νέου ανθρώπου δεν μπορεί να μετριέται αποκλειστικά από το αν εισήχθη σε ένα πανεπιστήμιο. Ούτε είναι λογικό να οδηγούμε σχεδόν κάθε παιδί προς μία διαδρομή, ακόμη και όταν οι δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και οι επαγγελματικές του

επιδιώξεις βρίσκονται αλλού. Η κοινωνία χρειάζεται επιστήμονες, αλλά χρειάζεται εξίσου καλά καταρτισμένους τεχνικούς, επαγγελματίες Υγείας, τεχνίτες, εργαζόμενους στην ενέργεια, στην ψηφιακή τεχνολογία, στη βιομηχανία, στην αγροδιατροφή και στις σύγχρονες υπηρεσίες.

Το πρόβλημα είναι ότι το σημερινό σύστημα συχνά ζητά από τους νέους να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια χωρίς να τους προσφέρει μια καθαρή επαγγελματική διέξοδο με το τέλος των σπουδών τους. Οι εκπαιδευτικές δομές λειτουργούν αποσπασματικά, οι ειδικότητες δεν σχεδιάζονται πάντοτε με βάση τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, η σύνδεση με την παραγωγή παραμένει αδύναμη και τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι πολλές φορές θολά ή κατακερματισμένα. Έτσι, η τεχνική εκπαίδευση κινδυνεύει να μετατραπεί σε χώρο διαχείρισης της νεανικής ανασφάλειας αντί για μοχλό κοινωνικής κινητικότητας.

Την ίδια στιγμή ακούμε επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες, ενώ χιλιάδες νέοι δυσκολεύονται να βρουν μια σταθερή και αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία. Αυτό το παράδοξο δε λύνεται με περισσότερη

εργασιακή επισφάλεια ούτε με την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις πρόσκαιρες ανάγκες της αγοράς. Απαιτεί σοβαρό δημόσιο σχεδιασμό, ώστε η γνώση, η κατάρτιση, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η παραγωγική πολιτική να αποτελέσουν μέρη του ίδιου σχεδίου.

Χρειαζόμαστε λοιπόν μία νέα αρχή. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση να αποκτήσει σύγχρονα εργαστήρια, επαρκές μόνιμο προσωπικό, ανανεωμένα προγράμματα σπουδών και ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές, κοινωνικές και παραγωγικές αλλαγές. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ουσιαστική επιμόρφωση, θεσμική στήριξη και αξιοπρεπείς αμοιβές.

Παράλληλα, απαιτείται μια πραγματική γέφυρα ανάμεσα στην τεχνική εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια και την παραγωγική βάση της χώρας. Η πρόταση για διετή προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια, με ελεύθερη πρόσβαση για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και δυνατότητα συμμετοχής αποφοίτων ΓΕΛ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς κάθε περιφέρειας, να οδηγούν σε αναγνωρισμένο τίτλο και να εξασφαλίζουν σαφή επαγγελματικά δικαιώματα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μία χώρα με μεγάλες περιφερειακές ανισότητες. Η τεχνική εκπαίδευση μπορεί να συνδεθεί με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου: την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, την πράσινη ενέργεια, τα logistics, τον τουρισμό, την Υγεία και τις νέες τεχνολογίες. Μπορεί να συγκρατήσει νέους ανθρώπους στην περιφέρεια και να ενισχύσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

Απαραίτητη είναι και η ποιοτική αναβάθμιση της μαθητείας. Η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για φθηνή εργασία, πρέπει να έχει πραγματικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εποπτεία, ασφάλιση, αξιοπρεπή αμοιβή και σαφείς στόχους μάθησης. Ο νέος που εισέρχεται σε έναν χώρο εργασίας για να εκπαιδευτεί δεν είναι αναλώσιμο εργατικό δυναμικό, αλλά ένας μελλοντικός επαγγελματίας στον οποίο η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να επενδύσουν.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να εξαντλείται σε εκθέσεις ιδεών, γενικόλογες εξαγγελίες και χρηματοδοτήσεις χωρίς κοινωνικό αποτύπωμα. Η τεχνική εκπαίδευση δεν είναι μια “εύκολη λύση” για λίγους. Είναι μια δύσκολη, αλλά αναγκαία εθνική επιλογή για τους πολλούς. Είναι ο δρόμος που μπορεί να ενώσει την Παιδεία με την εργασία, την περιφέρεια με την ανάπτυξη και τις δεξιότητες των νέων με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.