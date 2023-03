ΤΕΧΑΝ: Βράβευση από ECONOMIST για την τεχνολογία και καινοτομία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Η ΤΕΧΑΝ Περιβαλλοντική Διαχείριση βραβεύτηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού «BEYOND INNOVATION AWARDS 2023» που διοργανώθηκε από τον ECONOMIST.

Το βραβείο Τεχνολογίας & Καινοτομίας για τα αμερικάνικης υψηλής τεχνολογίας Κέντρα Ανακύκλωσης ENVIPCO, που πλέον παράγονται στην Ελλάδα, οφείλεται στην ύπαρξη των πλέον σύγχρονων διαθέσιμων τεχνολογιών (best available technologies) για την αναγνώριση και την επεξεργασία των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών προς ανακύκλωση (plastic/metal sensors, shape – size – weight recognition, συμπίεση και θρυμματισμό των υλικών), καθώς και του on line συστήματος παρακολούθησης και εξ αποστάσεως διαχείρισης του εξοπλισμού για την συλλογή πολλαπλών δεδομένων λειτουργίας, την επίλυση θεμάτων αλλά και αναβάθμιση λογισμικού και παραμέτρων.

Το βραβείο για την ΤΕΧΑΝ, παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Παναγιώτης Μούργος o οποίος τόνισε «η ανακύκλωση με χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας είναι μια νέα, δυναμική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια. Από τη δική μας πλευρά είμαστε υπερήφανοι που αυτός ο σύγχρονος εξοπλισμός αμερικάνικης τεχνολογίας πλέον παράγεται στην Ελλάδα και η Ελλάδα έχει πλέον την πρώτη μονάδα παραγωγής εκτός Αμερικής. Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε κοντά στην κοινωνία, με σημαντικές δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας αλλά και δημιουργία πολλών νέων, πράσινων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας».

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «TECHNOLOGY AND INNOVATION IN 2023 AND BEYOND: Designing, inventing, changing», που έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Επίσημοι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης ήταν ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο γνωστός designer τεχνολογικών προϊόντων και εφευρέτης του hashtag Chris