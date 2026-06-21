Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που καταγράφηκε να παρασύρει και να σκοτώνει ηλικιωμένη σκυλίτσα

Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει ένα σκυλάκι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία του στον δρόμο. Πρόκειται για 60χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής. Το βίντεο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σοκ στην τοπική κοινωνία δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας κανονικά την πορεία του.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη φερόμενη ως υπαίτια του περιστατικού, η οποία αναζητείται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η οδηγός που οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κατέθεσε πως δεν είδε το σκυλί και υπέθεσε οτι είχε φύγει.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 21:00. Το όχημα που εμφανίζεται στο βίντεο τραυμάτισε θανάσιμα τη Σίσσυ, την ηλικιωμένη σκυλίτσα που φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς εδώ και πολλά χρόνια.