Ξεκάθαρα ήταν τα μηνύματα που έστειλε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη συνάντηση που είχαν το Σάββατο (28/11) στο ανάκτορο του Ντολμαμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι όσο η ένταση οξύνεται, τόσο πιο σημαντική η διπλωματία ενώ σημείωσε ότι και οι δύο χώρες έχουν ευθύνη για για διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ειδική ήταν η μνεία στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης τις οποίες χαρακτήρισε ως γέφυρες φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan, στο Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ, επί τη ευκαιρία της προσκυνηματικής του επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη για την Θρονική Εορτή του Ιδρυτού και Προστάτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αγίου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κύριος Τασούλας και ο κύριος Erdoğan είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε μία γενική επισκόπηση σειράς θεμάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή μας. Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν, πως όσο οι εντάσεις οξύνονται και πυκνώνουν, τόσο σημαντικότερη καθίσταται η προσήλωσή μας στον διάλογο, την διπλωματία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας αναφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον σημαίνοντα ρόλο του. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ως γέφυρες φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες με άμεση γειτνίαση και μακρό παρελθόν, δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου έχουν ευθύνη να συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή μας.

Ο Πρόεδρoς της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι ο διάλογος, η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα έχουν πολλαπλασιαστική θετική επίπτωση στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως σε μια περίοδο που εμφανίζονται εστίες αστάθειας,

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και η μόνιμη Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από τουρκικής πλευράς, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Η ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η τουρκική πλευρά είχε αποκαλύψει ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε θέσει θέμα μειονοτήτων αλλά και Αιγαίου στον Έλληνα ομόλογό του.

Μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα των μειονοτήτων άφησε να εννοηθεί ότι μία τέτοια στάση θα συμβάλει στην θετική πορεία των διμερών σχέσεων, ενώ για το Αιγαίο είπε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση το Αιγαίο να γίνει θάλασσα ειρήνης.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Διεύθυνση Επικοινωνίας παρείχε τις ακόλουθες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση:

«Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Γραφείο στο Ντολμάμπαχτσε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι υφίστανται σημαντικές προοπτικές στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλους τους τομείς και τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση μιας θετικής ατζέντας. Υπογράμμισε τη σημασία της προσέγγισης του ζητήματος των μειονοτήτων -οι οποίες αποτελούν κοινή κληρονομιά – πρωτίστως σε ανθρωπιστική βάση. Εξέφρασε την επιθυμία η εποικοδομητική προσέγγιση της Τουρκίας στο θέμα αυτό να βρει ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια στάση θα συμβάλει στη θετική πορεία των διμερών σχέσεων. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε, επιπλέον, ότι η Τουρκία δεν έχει καμία αντίρρηση ως προς τη μετατροπή του Αιγαίου σε «θάλασσα ειρήνης» και τόνισε ότι τόσο το Αιγαίο όσο και η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελούν χώρο σταθερότητας και ευημερίας».

Το πρόγραμμα του Κωνσταντίνου Τασούλα

Ο κ. Τασούλας μετέβη στην Κωνσταντινούπολη ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς τιμήν του ιδρυτή και προστάτη του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Αύριο ο κ. Τασούλας μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα βρεθούν στη Χάλκη σε μία κίνηση με ιδιαίτερη σημασία σε μία στιγμή που είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.