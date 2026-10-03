Τασούλας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Διαρκής λεηλασία» η έκθεσή τους στο Βρετανικό Μουσείο

Στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, την πολιτική σταθερότητα, την εθνική συνεννόηση αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε συνέντευξή του στα «Νέα Σαββατοκύριακο».

Ο κ. Τασούλας χαρακτηρίζει τη συνεχιζόμενη έκθεση των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο ως «διαρκή λεηλασία», υπογραμμίζοντας ότι η απομάκρυνσή τους από τον Παρθενώνα και η παραμονή τους στο Λονδίνο συνιστούν μια κατάσταση που, κατά την άποψή του, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρεται στην ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδας και Βρετανίας, αλλά αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή και πολιτιστική διάσταση.

Όπως επισημαίνει, η επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών αποτελεί «χρέος και υποχρέωση» της Βρετανίας απέναντι στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, θέτοντας το ζήτημα στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αποκατάστασης της ενότητας του μνημείου.

Ιδιαίτερα αιχμηρός είναι ο κ. Τασούλας και απέναντι στην ιστορική υπόθεση της απομάκρυνσης των Γλυπτών από τον Παρθενώνα, με αναφορά στον λόρδο Έλγιν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «δεν υπάρχει πια τίποτα σαφές στην υπόθεση του Έλγιν», ενώ τον χαρακτηρίζει «απατεώνα που έδρασε με βαρβαρότητα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει ουσιαστικά οδηγηθεί στο να παρουσιάζει στη διεθνή κοινή γνώμη τον «βάρβαρο ακρωτηριασμό των Γλυπτών», αναδεικνύοντας έτσι την αντίφαση ανάμεσα στην πολιτιστική αξία του Παρθενώνα και την αποσπασματική παρουσία των Γλυπτών του σε διαφορετικά μουσεία.

Για τον κ. Τασούλα, η σημερινή κατάσταση αποτελεί μια «ιστορική ανορθογραφία», η οποία, όπως τονίζει, «πρέπει επιτέλους να πάρει τέλος». Η θέση αυτή συνδέεται ευθέως με την ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών και αποκατάστασης της ενότητας του μνημείου του Παρθενώνα.

Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κωνσταντίνος Τασούλας και στην πολιτική σταθερότητα, ενόψει των επόμενων εκλογών, τονίζοντας την ανάγκη εθνικής συνεννόησης.

Ερωτηθείς για το εάν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι περισσότερο σταθερές σε σχέση με κυβερνήσεις συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι την τελική επιλογή θα την κάνει ο ελληνικός λαός, ανάλογα με τις επιλογές που θα έχει ενώπιόν του.

Όπως ανέφερε, ο λαός θα κρίνει εάν η επιλογή της συνεργασίας ή εκείνη της αυτοδυναμίας αποτελεί την καταλληλότερη λύση για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

«Δεν φοβάμαι την ασυνεννοησία», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εάν τελικά επικρατήσει η ασυνεννοησία, «κάποιος θα τη χρεωθεί» και, αργά ή γρήγορα, «τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους».

Για τα ελληνοτουρκικά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας τις προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων για τη διατήρηση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών, αλλά και τις σαφείς εθνικές «κόκκινες γραμμές».

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, έχοντας ταυτόχρονα καταστήσει σαφές ότι απορρίπτει «κατηγορηματικά», τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των συνόρων, κάθε απόπειρα αναθεωρητισμού.