Τασούλας από Ντουμπρόβνικ: «Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας και μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε στην παρέμβαση του, στην 11η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των τριών θαλασσών, τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου κόμβου ενέργειας, μεταφορών και εφοδιαστικών αλυσίδων στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή της χώρας προσθέτει τη διάσταση του Νότου σε μία κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια διασυνδεσιμότητας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η περιοχή μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Ευρώπης, εφόσον συνεχιστούν οι επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα, διαδρόμους μεταφορών και ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Όπως ανέφερε, οι υποδομές αυτές δεν ενισχύουν μόνο την οικονομική ευημερία, αλλά συμβάλλουν στη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Aν. Τασούλας, μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού της Κροατίας Andrej Plenkovic, μετέβει στο Ντουμπρόβνικ, στις 28 και 29 Απριλίου. (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)

Ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης και στη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η Ελλάδα συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και διαφοροποιημένης ενεργειακής αρχιτεκτονικής, μέσω έργων όπως ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα και η πλωτή μονάδα FSRU στην Αλεξανδρούπολη.

Οι υποδομές αυτές, όπως είπε, ενισχύουν τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στηρίζουν ροές φυσικού αερίου προς τον Βορρά, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας, έως και την Ουκρανία.

Αποθήκευση ενέργειας και σιδηροδρομικές συνδέσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε και στη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας, επισημαίνοντας ότι υπόγειες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υποδομές LNG και συστήματα μπαταριών μπορούν να λειτουργήσουν ως στρατηγικά αποθέματα ασφαλείας απέναντι σε διαταραχές εφοδιασμού και αστάθεια της αγοράς.

Για τις μεταφορές, ανέφερε ότι προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη ασφαλών και διαλειτουργικών δικτύων, με έμφαση στις σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

Κλείνοντας, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι οι σημερινές οικονομικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις απαιτούν συνεργασία, στρατηγική διορατικότητα και κοινό αίσθημα σκοπού, χαρακτηρίζοντας την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών σημαντική πλατφόρμα πρακτικής συνεργασίας και συνοχής για την ευρύτερη περιοχή.