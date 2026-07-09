Τάσεις MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. με 17,6%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με χαμηλό ποσοστό

Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της MRB, συγκεντρώνοντας 29% στην εκτίμηση ψήφου. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 17,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με αισθητά χαμηλότερη επίδοση.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 11,1%, ενώ ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 1,1%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τη μέτρηση του περασμένου Δεκεμβρίου. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες σχεδόν δύο μονάδων, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση, χάνοντας περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην αξιολόγηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με ποσοστό 25,1%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,3%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μέτρηση του Δεκεμβρίου, όταν δεν είχε συμπεριληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρισκόταν στη δεύτερη θέση με ποσοστό 8,7%.

Στο ερώτημα σχετικά με την πιθανότητα ψήφου σε ένα νέο πολιτικό κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 3,3% απαντά ότι θα το ψήφιζε «σίγουρα», ενώ το 11,9% δηλώνει «μάλλον». Αντίθετα, το 21% απαντά «μάλλον όχι» και το 57,8% «σίγουρα όχι», καταδεικνύοντας περιορισμένη εκλογική δυναμική για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Οι εκτιμήσεις των πολιτών για το πιθανότερο αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών παραμένουν σχεδόν ισομερώς κατανεμημένες. Το 45,1% θεωρεί πιθανότερο να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 43,7% εκτιμά ότι θα απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, οι ισορροπίες μεταξύ των δύο σεναρίων παρουσιάζουν μεταβολές.

Σχετικά με το ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 25,8% δηλώνει ότι «σίγουρα» ή «μάλλον» θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια της σημερινής κυβέρνησης. Αντίθετα, το 69,5% εκφράζει, σε διαφορετικό βαθμό, προτίμηση υπέρ μιας αλλαγής στη διακυβέρνηση της χώρας.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 59,3% δηλώνει ότι ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις με μεγάλη δυσκολία, το 16,1% αναφέρει ότι αδυνατεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως να καλύψει τις ανάγκες του, ενώ μόλις το 23,9% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα.

Στην κατάταξη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, στην κορυφή παραμένει η οικογένεια, ακολουθούμενη από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται τα Πανεπιστήμια και τα Σχολεία, τα μεγάλα κοινωφελή ιδρύματα και ο Έλληνας πολίτης.

Η Ελληνική Αστυνομία εμφανίζει άνοδο μίας θέσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει σημαντική βελτίωση, ανεβαίνοντας τέσσερις θέσεις και καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση της κατάταξης. Αντίθετα, η Εκκλησία υποχωρεί κατά δύο θέσεις και βρίσκεται πλέον στην όγδοη.

Στο ερώτημα αν θεωρούν τον εαυτό τους Ευρωπαίο πολίτη, το 30% απαντά ότι «σίγουρα συμφωνεί» και το 37,7% ότι «μάλλον συμφωνεί», διαμορφώνοντας συνολικό ποσοστό θετικών απαντήσεων 67,7%. Από την άλλη πλευρά, το 17,7% δηλώνει ότι «μάλλον διαφωνεί», ενώ το 11,9% απαντά ότι «σίγουρα διαφωνεί», με τις αρνητικές απαντήσεις να ανέρχονται συνολικά στο 29,6%.