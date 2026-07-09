ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάσεις MRB: Επιβεβαιώνεται η δημοφιλία Δένδια, ακολουθεί Πιερρακάκης – Άνοδος για Κικίλια

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ηδημοφιλία των κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αποτυπώνεται στις τάσεις της MRB για λογαριασμό της Real, με τον Νίκο Δένδια να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα στις θετικές γνώμες των πολιτών. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παραμένει στη δεύτερη θέση, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας καταγράφει άνοδο, εδραιώνοντας την παρουσία του στην πρώτη τριάδα.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συγκεντρώνει ποσοστό 36,8% στις θετικές αξιολογήσεις, διατηρώντας την πρώτη θέση μεταξύ των μελών της κυβέρνησης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με 27,6%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εμφανίζει ανοδική τάση, καταγράφοντας 25,5% στις θετικές γνώμες.

Ακολουθεί η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με 23,1%, ενώ πέμπτος είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με 20,6%.

Στην έκτη θέση ισοβαθμούν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με ποσοστό 20,5%.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (20,3%), η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου (20,2%) και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (20,1%).

Σύμφωνα με τις τάσεις της MRB, ο Νίκος Δένδιας εξακολουθεί να αποτελεί το δημοφιλέστερο κυβερνητικό στέλεχος, ενώ η άνοδος του Βασίλη Κικίλια αποτελεί ένα από τα αξιοσημείωτα ευρήματα της δημοσκόπησης.

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