Τάσεις MRB: Επιβεβαιώνεται η δημοφιλία Δένδια, ακολουθεί Πιερρακάκης – Άνοδος για Κικίλια

Ηδημοφιλία των κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αποτυπώνεται στις τάσεις της MRB για λογαριασμό της Real, με τον Νίκο Δένδια να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα στις θετικές γνώμες των πολιτών. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παραμένει στη δεύτερη θέση, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας καταγράφει άνοδο, εδραιώνοντας την παρουσία του στην πρώτη τριάδα.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συγκεντρώνει ποσοστό 36,8% στις θετικές αξιολογήσεις, διατηρώντας την πρώτη θέση μεταξύ των μελών της κυβέρνησης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με 27,6%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εμφανίζει ανοδική τάση, καταγράφοντας 25,5% στις θετικές γνώμες.

Ακολουθεί η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με 23,1%, ενώ πέμπτος είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με 20,6%.

Στην έκτη θέση ισοβαθμούν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με ποσοστό 20,5%.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (20,3%), η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου (20,2%) και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (20,1%).

Σύμφωνα με τις τάσεις της MRB, ο Νίκος Δένδιας εξακολουθεί να αποτελεί το δημοφιλέστερο κυβερνητικό στέλεχος, ενώ η άνοδος του Βασίλη Κικίλια αποτελεί ένα από τα αξιοσημείωτα ευρήματα της δημοσκόπησης.