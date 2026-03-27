Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων πέρασε το Ορμούζ – Μετέφερε ένα εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων πέρασε από το Στενό του Ορμούζ σε μια εποχή που η συντριπτική πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιρειών συνεχίζει να το αποφεύγει λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το πλοίο Marathi, μήκους περίπου 900 ποδιών, που μετέφερε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, εμφανίστηκε κοντά στο ινδικό λιμάνι Sikka την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Το Marathi όπως αναφέρει το πρακτορείο αποτελεί τουλάχιστον το τρίτο πλοίο που ελέγχεται από την Dynacom Tankers Management Ltd. με έδρα την Αθήνα που πέρασε το αποκλεισμένο στενό. Το σήμα του ήταν απενεργοποιημένο ενώ διέσχιζε το σημαντικότερο θαλάσσιο κόμβο πετρελαίου στον κόσμο.

Η Dynacom αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία αναφέρει το Bloomberg προσθέτοντας πως τα πλοία της εταιρείας Shenlong και Smyrni πέρασαν το Στενό του Ορμούζ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.