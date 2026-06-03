Ταμείο Καινοτομίας: Πρόεδρος η Νάντια Γκογκοζώτου, Μη Εκτελεστική πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, πρόεδρος του νεοσύστατου Ταμείου Καινοτομίας, αναλαμβάνει η μη Εκτελεστική Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Νάντια Γκογκοζώτου, με τριετή θητεία, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί.
Το Ταμείο καινοτομίας ξεκινά στη χώρα μας με έναν προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ ενώ η θέσπισή του, υλοποιείται ως διακριτή κατηγορία φαρμακευτικής δαπάνης, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα των ασθενών, καθώς επίσης, την ενίσχυση της επάρκειας της αγοράς και της διαφάνειας στη διάθεση και αποζημίωση των φαρμάκων.
Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και στην προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας ή ελλείψεων από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.
Η Επιτροπή Ταμείου Καινοτομίας δύναται να επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες – αξιολογητές. Στις συνεδριάσεις της παρίσταται η Φιλιππίδη Μαριάνα, δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, νομική σύμβουλος του γενικού γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής επίσης, δύναται να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Η.Δ.Υ.ΚΑ. Μ.Α.Ε.), επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Σύμφωνα με την απόφαση της ηγεσίας του υπ. Υγείας, η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:
- Μπακοπούλου Φλώρα, καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής – Κλινικής Φαρμακολογίας, Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής και Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.
- Χαντζάρας Αθανάσιος, διδάκτωρ Οικονομικών της Υγείας, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.
- Κανή Χαρίκλεια, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.
- Πρινέα Ευφροσύνη, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Χορήγησης Φαρμάκων της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.
- Γκογκοζώτου Βασιλική – Κωνσταντίνα, μη εκτελεστική πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.
- Χατζηγεωργίου Νικόδημος, σμήναρχος (ΥΦ), κλινικός φαρμακοποιός, τμηματάρχης Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.
- Πατεράκης Παναγιώτης, του κλάδου ΠΕ Φαρμακευτικής, προϊστάμενος του Τμήματος Φαρμακαποθήκης της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.
- Κουτραφούρη Βασιλική, του κλάδου ΠΕ Φαρμακευτικής, ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων και του Τμήματος Έκδοσης Αδειών και Κωδικοποίησης Αποφάσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.
- Ιατρού Χρήστος, νεφρολόγος, διευθυντής Κέντρου Διάγνωσης Θεραπείας και Έρευνας Νοσοκομείου “Υγεία”, διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Κλινικής Νοσοκομείου “Μητέρα”, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).