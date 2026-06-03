Ταμείο Καινοτομίας: Πρόεδρος η Νάντια Γκογκοζώτου, Μη Εκτελεστική πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, πρόεδρος του νεοσύστατου Ταμείου Καινοτομίας, αναλαμβάνει η μη Εκτελεστική Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ , Νάντια Γκογκοζώτου, με τριετή θητεία, η οποία θα μπορεί να ανανεωθεί.

Το Ταμείο καινοτομίας ξεκινά στη χώρα μας με έναν προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ ενώ η θέσπισή του, υλοποιείται ως διακριτή κατηγορία φαρμακευτικής δαπάνης, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα των ασθενών, καθώς επίσης, την ενίσχυση της επάρκειας της αγοράς και της διαφάνειας στη διάθεση και αποζημίωση των φαρμάκων.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και στην προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας ή ελλείψεων από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.

Η Επιτροπή Ταμείου Καινοτομίας δύναται να επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες – αξιολογητές. Στις συνεδριάσεις της παρίσταται η Φιλιππίδη Μαριάνα, δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, νομική σύμβουλος του γενικού γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής επίσης, δύναται να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Η.Δ.Υ.ΚΑ. Μ.Α.Ε.), επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με την απόφαση της ηγεσίας του υπ. Υγείας, η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής: