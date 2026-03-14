Ταμείο Ανάκαμψης: O Ά. Σκέρτσος εξήρε τα 26 άτομα που εργάζονται για το ΤΑΑ σε Αθήνα και Βρυξέλλες

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, απέδωσε εύσημα στα 26 άτομα που εργάζονται για το ελληνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο κ. Σκέρτσος ανήρτησε σχετική φωτογραφία στο Facebook, αναφέροντας παράλληλα -μεταξύ άλλων- πως «κάποιοι ξεκινήσαμε μαζί από την αρχή, άλλοι προστέθηκαν ως συνοδοιπόροι στην συνέχεια, ορισμένοι άλλαξαν ρόλους στην πορεία. Ολοι όμως δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν με πάθος για μια καλύτερη Ελλάδα σε μια ισχυρότερη Ευρώπη».

Ακόμα, σημείωσε πως το ΤΑΑ είναι ένα ένα «ένα σχέδιο που στηρίζει με 36 δις ευρώ την ελληνική οικονομία (το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην ΕΕ) αλλά πολύ πιο σημαντικά ένα σχέδιο που άλλαξε και αλλάζει βαθιά τη δημόσια διοίκηση, την ελληνική δικαιοσύνη, το ΕΣΥ, το κοινωνικό κρατος, τις μεταφορές και τις υποδομές της χώρας μας χάρη στις δεκάδες μεταρρυθμίσεις και τις πρωτοποριακές πολιτικές που ενσωματώνει».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του υπουργού:

Τα χαμόγελα των 26 ανθρώπων σε αυτή την “οικογενειακή” φωτογραφία δεν είναι προσποιητά. Είναι τα χαμόγελα των ανθρώπων εκείνων που 6 χρόνια τώρα εργάζονται εντατικά, όχι πάντα ανέφελα ή χωρίς διαφωνίες, από τα γραφεία τους στις Βρυξέλλες και την Αθήνα για να υλοποιηθεί το ελληνικό σχέδιο του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Αυτή την εβδομάδα είχαμε -εκτός απροόπτου- την τελευταία αποστολή της ομάδας του ΤΑΑ στην Αθήνα, καθώς σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται αυτό το φιλόδοξο σχέδιο που ξεκίνησε -και ως ελληνική πρωτοβουλία- με το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid το 2020 και έδειξε τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης στην πράξη.

Ένα σχέδιο που στηρίζει με 36 δις ευρώ την ελληνική οικονομία (το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην ΕΕ) αλλά πολύ πιο σημαντικά ένα σχέδιο που άλλαξε και αλλάζει βαθιά τη δημόσια διοίκηση, την ελληνική δικαιοσύνη, το ΕΣΥ, το κοινωνικό κράτος, τις μεταφορές και τις υποδομές της χώρας μας χάρη στις δεκάδες μεταρρυθμίσεις και τις πρωτοποριακές πολιτικές που ενσωματώνει.

Θα έχουμε χρόνο, βέβαια, να μιλήσουμε για την θετική επίδραση του ταμείου ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία αφού ολοκληρωθεί. Το ποστ αυτό αφορά, όμως, τους ανθρώπους πίσω από το σχέδιο. Κάποιοι ξεκινήσαμε μαζί από την αρχή, άλλοι προστέθηκαν ως συνοδοιπόροι στην συνέχεια, ορισμένοι άλλαξαν ρόλους στην πορεία. Όλοι όμως δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν με πάθος για μια καλύτερη Ελλάδα σε μια ισχυρότερη Ευρώπη.

Στα πρόσωπα των Ευρωπαίων εταίρων μας όλα αυτά τα χρόνια συνάντησα ανθρώπους που αγαπούν γνήσια την Ελλάδα και ήθελαν σε κάθε στιγμή να τη βοηθήσουν να κάνει τις σωστές επιλογές με στόχο πάντα την ανάκαμψη της οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της κοινωνίας.

Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε στην ώρα του έως τον Αύγουστο του 2026 το πρώτο performance based χρηματοδοτικό πρόγραμμα αυτού του μεγέθους στην ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ένα πρόγραμμα που αλλάζει στον πυρήνα τους τις δημόσιες πολιτικές ως προς τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την κοινωνική και οικονομική αξία που αφήνουν πίσω τους, με έναν τρόπο που θα κατανοήσουμε όλοι καλύτερα στο μέλλον.