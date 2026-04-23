Ταμείο Ανάκαμψης: Η Κομισιόν εκταμίευσε την 7η δόση προς την Ελλάδα, ύψους 1,18 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη την εκταμίευση 1,18 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια προς την Ελλάδα, στην έβδομη δόση προς τη χώρα μας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, τα μέτρα που συνδέονται με την εν λόγω δόση περιλαμβάνουν βελτιώσεις στους τομείς της ενέργειας και της αποκαρβονικοποίησης, των μεταφορών, της εργασίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, της υγειονομικής περίθαλψης και των επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Η σημερινή εκταμίευση ακολουθεί το έβδομο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας, το οποίο υποβλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Μαρτίου 2026.

Με την εν λόγω πληρωμή, η Ελλάδα έχει λάβει 24,6 δισ. ευρώ ή το 68,5 % της συνολικής της κατανομής ύψους 35,95 δισ. ευρώ (18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια), ενώ έχει πλέον εκπληρωθεί το 53 % όλων των ορόσημων και στόχων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας.

Όπως και για όλα τα κράτη μέλη, οι πληρωμές προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από την επιτυχή υλοποίηση των ορόσημων και των στόχων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς της.