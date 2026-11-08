Τάκης Θεοδωρικάκος: Αιώνια τιμή στους ήρωες Ικάρους της Πολεμικής μας Αεροπορίας

Την σύνδεση της γιορτής των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ με την Πολεμική Αεροπορία, καθώς και την προσφορά των στελεχών της στην ειρήνη, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Σήμερα η Ορθοδοξία και η Ελλάδα γιορτάζουν», αναφέρει ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι η γιορτή των Αρχαγγέλων είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη με την Πολεμική μας Αεροπορία».

Ο υπουργός επισημαίνει ότι «η ειρήνη, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας δεν είναι αυτονόητες», αλλά στηρίζονται «στη γενναιότητα και την αυταπάρνηση εκείνων που βάζουν το καθήκον απέναντι στην Πατρίδα πάνω από οτιδήποτε άλλο».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε εκείνους που έδωσαν και τη ζωή τους για αυτόν τον σκοπό, αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες της Πολεμικής Αεροπορίας. «Αιώνια τιμή στους ήρωες Ικάρους της Πολεμικής μας Αεροπορίας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Θεοδωρικάκος.