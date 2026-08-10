Ταϊλάνδη: Πρώην βουλευτής άνοιξε πυρ σε γραφεία τοπικών αρχών – Δύο τραυματίες

Οπλισμένος άνδρας συνελήφθη στην Ταϊλάνδη αφού άνοιξε πυρ σε γραφείο των τοπικών αρχών στα περίχωρα της Μπανγκόκ, σύμφωνα με αξιωματούχους, λίγες μόλις ημέρες μετά το φονικό περιστατικό με έφηβο που άνοιξε πυρ σε σχολείο στην ίδια επαρχία, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τον έλεγχο των όπλων.

Ο διοικητής της επαρχιακής αστυνομίας, υποστράτηγος Ντεζραπί Κονγκντί, δήλωσε ότι ο ύποπτος, πρώην βουλευτής, άνοιξε πυρ εναντίον υψηλόβαθμου επαρχιακού αξιωματούχου και του οδηγού του. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, πρόσθεσε.

«Υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία», διευκρίνισε ο Ντεζραπί σε δηλώσεις του στο Reuters.

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν ένα 14χρονο αγόρι φέρεται να σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια άλλους ανθρώπους στο σχολείο του στην επαρχία Νονθαμπούρι την Παρασκευή, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Πρόκειται για τη φονικότερη ένοπλη επίθεση κατά πλήθους στην Ταϊλάνδη εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία τους στη χώρα, με ορισμένους να περνούν από ανιχνευτές μετάλλων και άλλους ελέγχους, καθώς ο πρωθυπουργός Ανουτίν Σαρνιβιράκουλ επανέλαβε την πρόθεσή του να ενισχυθεί ο έλεγχος των όπλων μετά το φονικό περιστατικό σε σχολείο την Παρασκευή.