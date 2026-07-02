Τα ζώδια που βιώνουν τις αλλαγές που περίμεναν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Ο Πλούτωνας βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία από τις 7 Μαΐου 2026 στο ζώδιο του Υδροχόου, μια αστρολογική θέση που συνδέεται με εσωτερική αναθεώρηση γύρω από ζητήματα δύναμης, ελέγχου και προσωπικών ορίων. Στην αστρολογική ερμηνεία, αυτή η περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα έντονη, καθώς συχνά συνοδεύεται από αποκαλύψεις, αποχωρήσεις και ριζικές αλλαγές που λειτουργούν ως «καθαρτήριες» διαδικασίες πριν από ένα νέο ξεκίνημα.

Σύμφωνα με αστρολόγους, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026, η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια ό,τι δεν λειτουργεί πλέον, δημιουργώντας χώρο για ανανέωση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει δύσκολες αποφάσεις ή οριστικά κλεισίματα κύκλων.

Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, η συγκεκριμένη περίοδος συνδέεται με αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεται την εργασία και τα οικονομικά του δεδομένα. Νέες τεχνολογικές εξελίξεις και εργαλεία μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο απόκτησης εισοδήματος, οδηγώντας σε πιο ευέλικτα και αποδοτικά μοντέλα εργασίας. Η προσαρμοστικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Η περίοδος ευνοεί την αναδιοργάνωση της καθημερινότητας, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και να δημιουργηθούν πιο σταθερές πηγές εισοδήματος στο μέλλον.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, η επιρροή του Πλούτωνα συνδέεται με έντονες αλλαγές στην κοινωνική και επαγγελματική προβολή. Νέες ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά, αυξάνοντας την ορατότητα και την επιρροή τους. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από ταχύτατες εξελίξεις και απρόβλεπτες μεταβολές, που όμως οδηγούν σε άνοιγμα νέων δρόμων. Η επικοινωνία και η δημόσια εικόνα παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη φάση. Παρότι οι αλλαγές μπορεί να μοιάζουν έντονες, λειτουργούν ως καταλύτης για εξέλιξη και μεγαλύτερη αναγνώριση.

Αιγόκερως

Για τον Αιγόκερω, η περίοδος αυτή συνδέεται με σημαντικές ανακατατάξεις σε οικονομικό επίπεδο. Θεωρείται πιθανό να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στη γενικότερη οικονομική εικόνα, οι οποίες οδηγούν σε αναθεώρηση στόχων και συνηθειών γύρω από τα χρήματα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών και επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων. Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη απομάκρυνσης από καταστάσεις ή σχέσεις που δεν υποστηρίζουν πλέον την προσωπική εξέλιξη. Η περίοδος λειτουργεί ως βαθιά εσωτερική μεταμόρφωση, που οδηγεί σε πιο σταθερές βάσεις στο μέλλον.

Υδροχόος

Με τον Πλούτωνα σε ανάδρομη πορεία στο δικό του ζώδιο, ο Υδροχόος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ενέργειας. Πρόκειται για μια έντονη περίοδο αυτογνωσίας και ανασχηματισμού της προσωπικής ταυτότητας. Καταστάσεις και σχέσεις που δεν εξυπηρετούν πλέον την εξέλιξη του ατόμου ενδέχεται να απομακρυνθούν, συχνά με τρόπο οριστικό. Αν και η διαδικασία μπορεί να είναι απαιτητική, ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη αυθεντικότητα και προσωπική δύναμη. Η περίοδος λειτουργεί ως ένα είδος «ξεκαθαρίσματος», που οδηγεί σε μια πιο σταθερή και συνειδητή εκδοχή του εαυτού.