Τα ζώδια που θα έχουν την καλύτερη εβδομάδα μέχρι το τέλος του Μαΐου

Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου φέρνει έντονα συναισθήματα, ξεκαθαρίσματα και νέες ευκαιρίες για πέντε ζώδια που φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο από τις αστρολογικές εξελίξεις της εβδομάδας 25-31 Μαΐου 2026. Με τη Σελήνη να περνά από τον Ζυγό στον Σκορπιό και να κορυφώνεται με την Πανσέληνο στον Τοξότη, οι σχέσεις, οι προσωπικές αποφάσεις και η αυτοπεποίθηση έρχονται στο προσκήνιο.

Κριός

Η εβδομάδα φέρνει πίεση αλλά και σημαντική πρόοδο. Ο Κρόνος συνεχίζει να δοκιμάζει την υπομονή και τις αντοχές σας, ωστόσο η Πανσέληνος στον Τοξότη σας βοηθά να δείτε πιο καθαρά τους επόμενους στόχους σας. Παράλληλα, ο Δίας στον Καρκίνο υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η ενσυναίσθηση και η σωστή επικοινωνία με τους άλλους. Επαγγελματικά, δεν αποκλείονται αλλαγές ή νέες ευθύνες, ενώ οικονομικά μπορεί να υπάρξει στήριξη ή επιβράβευση για προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει.

Δίδυμοι

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο για τους Διδύμους αυτή την εβδομάδα. Η Πανσέληνος στον Τοξότη φέρνει στην επιφάνεια πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν, δίνοντας την ευκαιρία να καταλάβουν τι πραγματικά χρειάζονται από έναν σύντροφο ή έναν στενό φίλο. Την ίδια στιγμή, ο Ουρανός στο ζώδιό τους αλλάζει σταδιακά τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους και τις ισορροπίες στις σχέσεις τους. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο βοηθά να αναζητήσουν πιο ουσιαστικές και ασφαλείς συνδέσεις.

Καρκίνος

Η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας ανεβάζει τη διάθεση και σας πιο αισιόδοξους. Ο Δίας συνεχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά, ενώ ο Άρης στον Ταύρο δίνει ώθηση σε σχέδια και συνεργασίες. Αυτή η εβδομάδα είναι ιδανική για να λύσετε παρεξηγήσεις ή να κάνετε συζητήσεις που αποφεύγατε εδώ και καιρό. Οι άνθρωποι γύρω σας φαίνεται να αναζητούν τη στήριξή σας, ενώ νιώθετε πιο σίγουροι για τη θέση σας στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Λέων

Οι Λέοντες βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Οι όψεις της εβδομάδας φέρνουν νέες γνωριμίες, περισσότερη εξωστρέφεια αλλά και επαγγελματική αναγνώριση. Η Πανσέληνος στον Τοξότη ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη διάθεση για νέες εμπειρίες, ενώ ο Ερμής στους Διδύμους βοηθά στην επικοινωνία και τις συνεργασίες. Παράλληλα, είναι μια καλή στιγμή για να ολοκληρώσουν εκκρεμότητες ή να δουν πιο σοβαρά επαγγελματικά projects που είχαν αφήσει πίσω.

Τοξότης

Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας λειτουργεί σαν restart. Φαίνεται να ξαναβρίσκετε τη χαμένη σας ενέργεια και τους στόχους που είχατε παραμελήσει. Η εβδομάδα ευνοεί τόσο τα οικονομικά όσο και την προσωπική εξέλιξη. Νιώθετε αυτοπεποίθηση και έτοιμοι να ξεκινήσετε κάτι νέο. Παράλληλα, είναι πιθανό να υπάρξει οικονομική βοήθεια ή πρόοδος σε ένα ζήτημα που σας απασχολούσε εδώ και καιρό.