Τα ζώδια που θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια αυτή την εβδομάδα

Τρία ζώδια θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Πρόκειται για μια εβδομάδα θεραπείας, απελευθέρωσης και νέων ξεκινημάτων. Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει στην επιφάνεια δύσκολες στιγμές του παρελθόντος, βοηθώντας μας να μάθουμε από τις εμπειρίες και τα λάθη μας. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, στις 10 Οκτωβρίου, ανοίγει έναν νέο κύκλο, υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία της αγάπης προς τον εαυτό μας και της ενσυναίσθησης.

Λέων

Νέες ευκαιρίες έρχονται στο προσκήνιο. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ανοίγει πόρτες και δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις σας για την προσωπική σας εξέλιξη. Με τον Δία στο ζώδιό σας, η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται. Στην εργασία, δώστε το καλό παράδειγμα και αποφύγετε τις μικροεντάσεις. Στις προσωπικές σας σχέσεις, ακούστε τους ανθρώπους που αγαπάτε και επιλέξτε τη λύση αντί για τη σύγκρουση. Η ανάδρομη Αφροδίτη σάς βοηθά να ξεχωρίσετε τις φιλίες που αξίζει πραγματικά να κρατήσετε.

Ζυγός

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας σάς βάζει σε διαδικασία να επανεξετάσετε τους στόχους σας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Αν είστε σε σχέση, μια αυθόρμητη δραστηριότητα με τον σύντροφό σας θα ανανεώσει τη διάθεσή σας. Αν είστε ελεύθεροι, μια νέα γνωριμία μπορεί να σας κεντρίσει το ενδιαφέρον, αν και η ανάδρομη Αφροδίτη δεν εγγυάται διάρκεια. Με τον Άρη στον Λέοντα, η φιλοδοξία σας αυξάνεται. Εστιάστε στους δικούς σας στόχους και καλλιεργήστε μια πιο αισιόδοξη στάση.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό φέρνει νέα ξεκινήματα στην επαγγελματική σας ζωή. Η γοητεία σας είναι στα ύψη και μπορείτε εύκολα να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Παράλληλα, αυξάνεται η διάθεσή σας για ταξίδια και νέες εμπειρίες. Αν υπάρχει ανταγωνισμός, οι ισορροπίες αλλάζουν υπέρ σας. Κινηθείτε διπλωματικά, αποφύγετε τις αθέμιτες πρακτικές και μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Η περίοδος απαιτεί υπομονή, καθώς μπορεί να αποκαλυφθούν κρυφές προθέσεις.