Τα ζώδια που θα έχουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εβδομάδα

Ηεβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 φέρνει θετικές εξελίξεις για τρία ζώδια. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα, ενώ η επιστροφή του Ερμή και της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στις 13 Νοεμβρίου ευνοεί την επικοινωνία, τις σχέσεις και τις προσωπικές αποφάσεις.

Ταύρος

Η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτης σας, επιστρέφει σε ορθή πορεία, βοηθώντας σας να ξεκαθαρίσετε ζητήματα στις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις. Η υπομονή και η ουσιαστική επικοινωνία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Ο Δίας ενισχύει τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, ενώ η Νέα Σελήνη μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Βρείτε χρόνο και για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους.

Σκορπιός

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία στο ζώδιό σας βοηθά να ξεκαθαρίσετε σκέψεις και καταστάσεις που σας απασχολούσαν το τελευταίο διάστημα. Η Νέα Σελήνη φέρνει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα, ενώ η προσωπική σας ζωή αποκτά περισσότερη ζεστασιά. Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα οικονομικά σας. Αξιοποιήστε την περίοδο για να βάλετε προτεραιότητες και να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας.

Υδροχόος

Η επαγγελματική σας ζωή βρίσκεται στο προσκήνιο και αυτή είναι μια καλή εβδομάδα για νέες γνωριμίες και συνεργασίες. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό βοηθά να βρείτε λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη δουλειά και τα οικονομικά σας, ενώ ο Ερμής σε ορθή πορεία ευνοεί την επικοινωνία με παλιούς συνεργάτες. Η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται και αρχίζετε να σκέφτεστε πιο σοβαρά τα επόμενα βήματά σας, τόσο στην καριέρα όσο και στην προσωπική ζωή.