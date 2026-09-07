Τα ζώδια που θα έχουν εξαιρετική τύχη όλη την εβδομάδα

Τρία ζώδια θα έχουν με το μέρος τους την τύχη από τις 7 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς νέες ευκαιρίες κάνουν την εμφάνισή τους και η ζωή φαίνεται να τους οδηγεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, φέρνοντας ένταση, ειλικρίνεια και διάθεση για αλλαγές. Την ίδια ημέρα, ο Ερμής περνά στον Ζυγό, ενώ η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 11 Σεπτεμβρίου, φωτίζει τα επόμενα βήματά σας. Μην προσπαθείτε, όμως, να προβλέψετε τα πάντα. Το σύμπαν μπορεί να έχει άλλα σχέδια.

Αιγόκερως

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, στις 11 Σεπτεμβρίου, φέρνει ένα νέο ξεκίνημα και απρόσμενες ευκαιρίες. Αυτή την εβδομάδα πάρτε τα πράγματα στα χέρια σας και επικεντρωθείτε σε όσα πραγματικά θέλετε να δημιουργήσετε. Δώστε σημασία στις λεπτομέρειες και μη φοβηθείτε να επανεξετάσετε την πορεία σας ή να εξετάσετε νέες επιλογές. Εμπιστευτείτε την τύχη σας και, κυρίως, τον εαυτό σας.

Υδροχόος

Ο Ερμής στον Ζυγό από τις 10 Σεπτεμβρίου ευνοεί τις νέες γνωριμίες, την επικοινωνία και τις επαφές με ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν να ανοίξετε έναν νέο δρόμο. Εξετάστε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, είτε αφορά την εργασία είτε τα ταξίδια. Μιλήστε με τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε και μην αισθάνεστε ότι πρέπει να πάρετε όλες τις αποφάσεις μόνοι σας.

Ιχθύες

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό, από τις 10 Σεπτεμβρίου, σας καλεί να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας για όσα πραγματικά επιθυμείτε. Αυτή την εβδομάδα αναλογιστείτε τι έχει πραγματική αξία για εσάς και μείνετε ανοιχτοί σε όσα μπορεί να επιστρέψουν στη ζωή σας. Κάποιες εξελίξεις μπορεί να χρειαστούν χρόνο και να ολοκληρωθούν ακόμη και τον Δεκέμβριο. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία και κάντε χώρο για το απρόβλεπτο.