Τα ζώδια που θα ανακαλύψουν μια σημαντική αλήθεια για τη ζωή τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

Οανάδρομος Ποσειδώνας, που ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου και θα παραμείνει σε αυτή την πορεία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026 στο ζώδιο του Κριού, θεωρείται από τους αστρολόγους μια περίοδος αποκαλύψεων. Σύμφωνα με την αστρολόγο Helena Hathor, η επιρροή του φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες, μυστικά και καταστάσεις που παρέμεναν κρυμμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και όσα αποκαλυφθούν μπορεί να μην είναι πάντα ευχάριστα, η συγκεκριμένη διέλευση προσφέρει την ευκαιρία για μεγαλύτερη διαύγεια και ουσιαστικές αλλαγές. Αυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που, σύμφωνα με την αστρολογία, θα επηρεαστούν περισσότερο.

Κριός

Για τον Κριό, η σημαντικότερη αποκάλυψη αφορά τον ίδιο του τον εαυτό. Ο ανάδρομος Ποσειδώνας τον καλεί να αφήσει πίσω αυταπάτες και περιοριστικές πεποιθήσεις και να δει πιο καθαρά τις πραγματικές του δυνατότητες. Η περίοδος μέχρι τον Δεκέμβριο ευνοεί την αυτογνωσία, αλλά και την ανακάλυψη ταλέντων που ίσως μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεκμετάλλευτα. Όσο περισσότερο εμπιστευτεί τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά του, τόσο πιο σίγουρος θα αισθάνεται για την πορεία που θέλει να ακολουθήσει.

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, οι αποκαλύψεις σχετίζονται κυρίως με τον επαγγελματικό χώρο. Είναι πιθανό να διαπιστώσει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ήταν τόσο ειλικρινείς όσο πίστευε ή ότι ο ίδιος περιόριζε τις δυνατότητές του από φόβο ή ανασφάλεια. Η περίοδος έως τον Δεκέμβριο θεωρείται ευνοϊκή για επαγγελμακή εξέλιξη και νέες οικονομικές ιδέες. Αν σκέφτεστε να διεκδικήσετε μια προαγωγή, να αλλάξετε δουλειά ή να κάνετε ένα σημαντικό επαγγελματικό βήμα, οι αστρολόγοι εκτιμούν ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή για να κινηθείτε πιο αποφασιστικά.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, ο ανάδρομος Ποσειδώνας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το μέλλον του. Στόχοι, φιλοδοξίες και επαγγελματικά σχέδια επαναξιολογούνται, ενώ την ίδια στιγμή ξεκαθαρίζουν και οι προσωπικές σχέσεις. Η συγκεκριμένη περίοδος μπορεί να αποκαλύψει ποιοι άνθρωποι στηρίζουν πραγματικά την πορεία σας και ποιοι λειτουργούν ανασταλτικά. Αν διαπιστώσετε ότι κάποια φιλία ή ακόμη και μια στενή σχέση δεν σας προσφέρει πλέον όσα χρειάζεστε, ίσως έρθει η στιγμή να απομακρυνθείτε. Έτσι, θα δημιουργήσει χώρο για πιο ουσιαστικές σχέσεις και νέες προοπτικές, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως ενδέχεται να συνειδητοποιήσει ότι στο παρελθόν έχασε μια σημαντική ευκαιρία. Η επίγνωση αυτή δεν έρχεται για να προκαλέσει ενοχές, αλλά για να τον κινητοποιήσει ώστε να μην αφήσει άλλες ευκαιρίες να χαθούν. Παράλληλα, ζητήματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια έρχονται στο προσκήνιο. Ίσως θελήσετε να ανανεώσετε τον χώρο σας ή ακόμη και να εξετάσετε το ενδεχόμενο μιας μετακόμισης. Καλό είναι να είστε προσεκτικοί στις σχέσεις εμπιστοσύνης, καθώς μπορεί να αποκαλυφθούν αλήθειες σχετικά με τη συμπεριφορά κάποιων συγγενών ή κοντινών προσώπων.