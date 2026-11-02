Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη από σήμερα

ΟΔίας και η Σελήνη σχηματίζουν σύνοδο στον Λέοντα στις 2 Νοεμβρίου. Η συνένωση των ενεργειών τους βοηθά ορισμένα ζώδια να προσελκύσουν αφθονία και τύχη. Ο Δίας αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη και συμβολίζει την ικανότητά σας να παίρνετε κάτι και να το κάνετε ακόμα μεγαλύτερο και καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε και με την ενέργεια του Λέοντα, ο τρόπος που αισθάνεστε για τον εαυτό σας σας κάνει πιο τυχερούς από ό,τι θα μπορούσε να σας κάνει οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο.

Ταύρος

Δεν σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα υλικά πράγματα όσο η οικογένειά σας. Έτσι, όσον αφορά την αφθονία και την τύχη τη Δευτέρα, αναζητάτε μια πολύ συγκεκριμένη ευκαιρία που αφορά στο σπίτι σας. Προτείνετε μια λύση και ένα από τα μέλη της οικογένειάς σας προσφέρεται να σας βοηθήσει. Η πρότασή φαίνεται αρκετά πρακτική και, στην πραγματικότητα, σας φέρνει πιο κοντά.

Σκορπιός

Συχνά θεωρείτε τον εαυτό σας εργασιομανή. Θέλετε σε ό,τι αφιερώνετε χρόνο και προσπάθεια να σας αποφέρει περισσότερα χρήματα. Τη Δευτέρα, κάποιος πολύ σημαντικός για εσάς παρατηρεί τις ικανότητές σας. Η 2α Νοεμβρίου είναι μια καλή μέρα για να ζητήσετε αύξηση ή προαγωγή. Μοιάζει τρομακτικό να διεκδικήσετε αυτό που πιστεύετε ότι αξίζετε, αλλά το κάνετε ούτως ή άλλως – και αυτό αποφέρει όσα θα θέλατε

Υδροχόος

Τη Δευτέρα, θα βρείτε ευκαιρίες μέσω συνεργασιών. Κάποιος για τον οποίο έχετε εργαστεί στο παρελθόν ή με τον οποίο συνεργάζεστε επί του παρόντος σε ένα έργο θα σας βοηθήσει. Θα σας ανοίξει μια πόρτα είτε μέσω μιας γνωριμίας είτε μέσω μιας πληροφορίας που δεν θα μπορούσατε να αποκτήσετε μόνοι. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο εξελίσσεται πολύ καλά και μια συγκεκριμένη επαφή μπορεί να σας προσφέρει ένα πλεονέκτημα που δεν είχατε αντιληφθεί πριν.