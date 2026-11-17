Τρία ζώδια ευνοούνται σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026. Οι επόμενες ημέρες είναι κατάλληλες για να επανεξετάσετε τις προτεραιότητές σας, να αξιοποιήσετε καλύτερα όσα ήδη έχετε και να αναζητήσετε νέες ευκαιρίες. Στις 17 Νοεμβρίου, η Σελήνη στο πρώτο τέταρτο περνά στον Υδροχόο, ενθαρρύνοντάς σας να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα οικονομικά σας. Αντί να επικεντρώνεστε διαρκώς στον επόμενο στόχο, δώστε σημασία σε όσα έχετε ήδη καταφέρει. Είναι μια καλή στιγμή να αναλογιστείτε τι σας προσφέρει ουσιαστική ασφάλεια και να διαχειριστείτε διαφορετικά τους πόρους σας.

Δίδυμοι

Αυτές τις ημέρες επανεξετάζετε τι σημαίνει για εσάς επιτυχία. Ίσως διαπιστώσετε ότι δεν χρειάζεστε απαραίτητα περισσότερα χρήματα ή υλικά αγαθά, αλλά περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σας και μια καθημερινότητα με λιγότερη πίεση. Αξιοποιήστε αυτή την εβδομάδα για να σκεφτείτε ποιες επιλογές ανταποκρίνονται πραγματικά στις επιθυμίες σας. Μην ακολουθείτε μια επαγγελματική ή οικονομική διαδρομή μόνο και μόνο επειδή θεωρείτε ότι αυτό περιμένουν οι άλλοι από εσάς.

Σκορπιός

Από τις 22 Νοεμβρίου, με την είσοδο του Ήλιου στον Τοξότη, στρέφετε την προσοχή σας περισσότερο στους οικονομικούς σας στόχους. Η περίοδος ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλιών, την εξέταση νέων επαγγελματικών προτάσεων και την προσπάθεια να υλοποιήσετε σχέδια που μέχρι τώρα αναβάλλατε. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε τις δυνατότητές σας και να μην συμβιβάζεστε με λιγότερα από όσα θεωρείτε ότι αξίζετε.

Αιγόκερως

Αυτή την εβδομάδα καλείστε να αφήσετε πίσω σας ορισμένες παγιωμένες αντιλήψεις και να εξετάσετε νέους τρόπους επαγγελματικής και οικονομικής εξέλιξης. Η Σελήνη στον Υδροχόο στις 17 Νοεμβρίου σάς ενθαρρύνει να δείτε τις δυνατότητές σας από διαφορετική οπτική και να μην περιορίζεστε στις γνώριμες επιλογές. Η οικονομική πρόοδος δεν εξαρτάται μόνο από τη δουλειά σας, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείτε τα χρήματά σας.