Τα ζώδια που μπαίνουν σε μια νέα εποχή από σήμερα

Από τις 28 Απριλίου 2026, τρία ζώδια περνάτε σε μια νέα, πιο δυνατή φάση ζωής. Με τη Σελήνη στον Ζυγό, συνειδητοποιούν ότι έχουν τον έλεγχο και ότι μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε δυνατότητα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό σημείο καμπής. Είναι η στιγμή να βγουν από το «καβούκι» τους και να κάνουν το καλύτερο για τον εαυτό τους.

Κριός

Όταν κατανοείτε σε βάθος τη σχέση σας, ανοίγετε τον δρόμο για σημαντικές αλλαγές και περισσότερη θετικότητα. Υπάρχει μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, η οποία δεν μπορεί να αναβάλλεται άλλο. Το θετικό είναι ότι έχετε ήδη σωστή βάση και γνωρίζετε πως, ό,τι κι αν συμβεί, μπορείτε να το διαχειριστείτε. Απλώς χρειάζονται μικρές προσαρμογές. Οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται και μαζί τους εξελίσσονται και οι σχέσεις. Θέστε νέα όρια και μπείτε σε μια πιο ισορροπημένη, δυνατή φάση μαζί με τον σύντροφό σας.

Καρκίνος

Η δύναμή σας αυτή την περίοδο πηγάζει από τη συνειδητοποίηση ότι ο άνθρωπος που έχετε δίπλα σας θέλει τα ίδια πράγματα με εσάς. Αυτή η σεληνιακή επιρροή σάς ωθεί να επανεξετάσετε τη σχέση σας και να βεβαιωθείτε ότι κινείστε προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει αγάπη και αμοιβαίος σεβασμός αν η πορεία αλλάζει, μην ανησυχείτε. Είναι φυσικό μέρος της εξέλιξης. Με τη Σελήνη στον Ζυγό, συνειδητοποιείτε ότι μαζί μπορείτε να καταφέρετε πολύ περισσότερα απ’ όσα φανταζόσασταν.

Ιχθύες

Αυτή την ημέρα, είστε πιο συντονισμένοι από ποτέ με τους γύρω σας. Αντιλαμβάνεστε λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις και «διαβάζετε» τους άλλους με ευκολία. Με τη Σελήνη στον Ζυγό, η ενσυναίσθησή σας λειτουργεί υπέρ σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προσφέρετε στήριξη, καλοσύνη και φως στους ανθρώπους που το χρειάζονται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μπαίνετε σε μια νέα εποχή και χρησιμοποιείτε τη δύναμή σας για καλό και γίνεστε ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τους άλλους.

