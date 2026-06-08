Τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο μέχρι και τις 12 Ιουνίου

Από τώρα μέχρι και τις 12 Ιουνίου, τρία ζώδια φαίνεται να απολαμβάνουν μια από τις πιο ευνοϊκές περιόδους της χρονιάς, σύμφωνα με τον αστρολόγο Evan Nathaniel Grim, που μίλησε στο yourtango.com. Η αιτία βρίσκεται στη συνάντηση δύο από τους πιο ευεργετικούς πλανήτες της αστρολογίας, της Αφροδίτης και του Δία, στο ζώδιο του Καρκίνου. Η Αφροδίτη συνδέεται με την απόλαυση, τις σχέσεις, τη δημιουργικότητα και την έλξη, ενώ ο Δίας θεωρείται ο πλανήτης της τύχης, της ανάπτυξης και των ευκαιριών. Όταν οι δύο αυτοί πλανήτες ενώνονται, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα θετικό αστρολογικό κλίμα που ευνοεί την πρόοδο και τις ευχάριστες εξελίξεις.

Καρκίνος

Με την Αφροδίτη και τον Δία να κινούνται στο δικό σας ζώδιο, είναι πολύ πιθανό να νιώθετε πιο λαμπεροί και σίγουροι για τον εαυτό σας. Η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται και οι γύρω σας φαίνεται να ανταποκρίνονται θετικά στην ενέργεια που εκπέμπετε. Η περίοδος αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προσωπική σας εξέλιξη, αρκεί να διαχειριστείτε με σύνεση τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Αν και ο πειρασμός της υπερβολής είναι έντονος, η σωστή κατανομή της ενέργειάς σας θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη θετική δυναμική και τους επόμενους μήνες.

Ζυγός

Κάθε φορά που η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτης σας, συναντά τον Δία, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερα τυχερή περίοδο. Αυτή τη φορά, η εύνοια φαίνεται να εκδηλώνεται κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Οι κόποι και οι προσπάθειες των προηγούμενων μηνών αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Είτε πρόκειται για μια προαγωγή, είτε για αναγνώριση από ανωτέρους και συνεργάτες, οι επόμενες ημέρες φέρνουν δικαίωση και επιβράβευση. Είναι η στιγμή να δείτε τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς σας να επιστρέφουν πολλαπλάσια.

Αιγόκερως

Αν και συνήθως δίνετε προτεραιότητα στις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται στις προσωπικές σας σχέσεις. Η επιρροή της Αφροδίτης και του Δία σας βοηθά να πιστέψετε περισσότερο στην προοπτική μιας ουσιαστικής συναισθηματικής σύνδεσης. Παράλληλα, νιώθετε μεγαλύτερη αισιοδοξία και λαμβάνετε περισσότερη στήριξη από το περιβάλλον σας. Αυτή η αλλαγή οπτικής μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες γνωριμίες ή να ενισχύσει μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Και μπορεί να μην μιλάμε για άμεσες δεσμεύσεις, όμως δεν αποκλείεται ένα πρόσωπο να τραβήξει το ενδιαφέρον σας πριν ολοκληρωθεί ο μήνας.