Τα ζώδια που επανεξετάζουν τη ζωή τους μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Καριέρα, σχέσεις και φιλίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο για τρία ζώδια, τα οποία καλούνται να αφήσουν πίσω ό,τι δεν τους εξυπηρετεί πλέον και να διεκδικήσουν όσα πραγματικά αξίζουν. Ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, πέρασε στον Σκορπιό στα τέλη Σεπτεμβρίου, φέρνοντας αλλαγές που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, αρκετές πτυχές της ζωής μας θα επανεξεταστούν και ό,τι δεν λειτουργεί θα χρειαστεί να μείνει οριστικά πίσω. Πρόκειται για μια περίοδο βαθιάς μεταμόρφωσης, που μπορεί να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να έρθουμε πιο κοντά στον άνθρωπο που θέλουμε να γίνουμε.

Δίδυμοι

Από την επαγγελματική πορεία μέχρι την υγεία σας, ήρθε η στιγμή να δείτε τι λειτουργεί και τι χρειάζεται αλλαγή. Οι συζητήσεις στη δουλειά μπορεί να είναι έντονες, αλλά θα σας βοηθήσουν να εκφράσετε όσα κρατούσατε μέσα σας. Μη διστάσετε να ζητήσετε αύξηση, να διεκδικήσετε μια καλύτερη θέση ή ακόμη και να εξετάσετε μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι να γνωρίζετε τι αξίζετε και να το επικοινωνείτε ξεκάθαρα.

Παρθένος

Οι φιλίες, οι επαγγελματικές συνεργασίες και ο κύκλος των ανθρώπων με τους οποίους περνάτε τον χρόνο σας μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Αναρωτηθείτε αν λαμβάνετε την αναγνώριση που αξίζετε και αν οι σχέσεις σας βασίζονται στην αμοιβαιότητα. Αν η απάντηση είναι αρνητική, δεν θα είστε πλέον διατεθειμένοι να συμβιβαστείτε. Είτε πρόκειται για αλλαγή καριέρας είτε για το τέλος μιας φιλίας, είστε έτοιμοι να κάνετε τις απαραίτητες κινήσεις για να δημιουργήσετε τη ζωή που πραγματικά επιθυμείτε.

Σκορπιός

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, οι σχέσεις σας περνούν από αυστηρή αξιολόγηση. Πρόκειται για μια περίοδο προσωπικού επαναπροσδιορισμού, μετά την οποία θα νιώθετε διαφορετικοί. Αυτή η εξέλιξη, ωστόσο, μπορεί να απομακρύνει ορισμένους ανθρώπους από τη ζωή σας. Μην επιμένετε σε σχέσεις που δεν σας στηρίζουν. Δημιουργήστε χώρο για ανθρώπους που σέβονται τη νέα σας πραγματικότητα.