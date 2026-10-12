Τα ζώδια με τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις όλη την εβδομάδα

Πέντε ζώδια θα έχουν τις πιο ευνοϊκές αστρολογικές προβλέψεις από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026. Πρόκειται για μια εβδομάδα που ευνοεί τον έρωτα, τη συναισθηματική σύνδεση και την αγάπη προς τον εαυτό.

Η Σελήνη στον Σκορπιό μάς φέρνει αναμνήσεις από το παρελθόν, όχι όμως χωρίς λόγο. Μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς να διαχειριστούμε τις δοκιμασίες που φέρνει στη ζωή μας η ανάδρομη Αφροδίτη. Στις 14 Οκτωβρίου, με τη Σελήνη να περνά στον Τοξότη, ξεκινούν νέες περιπέτειες και ανοίγονται νέοι δρόμοι. Και όταν, προς το τέλος της εβδομάδας, η Σελήνη περάσει στον Αιγόκερω, θα μπορέσουμε να επανασυνδεθούμε με τον αληθινό μας εαυτό και να πλησιάσουμε περισσότερο σε αυτό που πάντα προοριζόμασταν να γίνουμε.

Ταύρος

Aυτή την εβδομάδα, καθώς η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης συνεχίζεται, θα παρατηρήσετε ότι οι ισορροπίες στις σχέσεις σας αλλάζουν και εξελίσσονται. Αξιοποιήστε αυτή την περίοδο για να περάσετε όμορφες στιγμές με τον σύντροφό σας. Όταν η Σελήνη περάσει στον Τοξότη, είναι πιθανό να νιώσετε μεγαλύτερη ενέργεια και διάθεση μέσα στο σπίτι σας. Παράλληλα, είναι μια καλή ευκαιρία να ασχοληθείτε με την ανάπτυξη των ταλέντων και των δεξιοτήτων σας. Μην εγκλωβίζεστε στην ανάγκη να είναι όλα τέλεια. Αντίθετα, μάθετε να απολαμβάνετε τη διαδικασία και να εκτιμάτε την πρόοδο που σημειώνετε. Τα λάθη αποτελούν μέρος της εξέλιξής σας και σας βοηθούν να βελτιώνετε όσα δημιουργείτε. Η Σελήνη στον Αιγόκερω θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση σε όσα κάνετε, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε περισσότερο τη δουλειά και τις δημιουργικές σας δραστηριότητες.

Καρκίνος

Tο επίκεντρο είναι οι σχέσεις σας αυτή την εβδομάδα. Η Σελήνη στον Σκορπιό σάς υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να εκφράζετε τα συναισθήματά σας και να επιτρέπετε στον εαυτό σας να δείχνει ευάλωτος. Καθώς η Αφροδίτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον Σκορπιό, είναι πιθανό να ανατρέξετε σε σχέσεις και συναισθηματικούς δεσμούς του παρελθόντος. Αν βρίσκεστε σε σχέση, η Σελήνη στον Αιγόκερω θα σας βοηθήσει, προς το τέλος της εβδομάδας, να έρθετε πιο κοντά με τον σύντροφό σας και να ενισχύσετε τη μεταξύ σας σύνδεση. Η αυστηρή αυτοκριτική δεν σας οδηγεί πουθενά. Αντί να μένετε προσκολλημένοι σε όσα συνέβησαν στο παρελθόν, επιλέξτε τη συγχώρεση και δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να προχωρήσει μπροστά. Δώστε επίσης μεγαλύτερη έμφαση στην ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία με τους άλλους, ιδιαίτερα αν βρίσκεστε σε θέση ευθύνης ή ηγεσίας. Ασχοληθείτε με όσα αγαπάτε, χωρίς ενοχές, χωρίς φόβο για την κριτική των άλλων και χωρίς να αισθάνεστε την ανάγκη να απολογηθείτε για τις επιλογές σας.

Σκορπιός

Αυτή την εβδομάδα είναι σημαντικό να εστιάσετε στον εαυτό σας και στις αξίες σας. Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας, είναι εύκολο να παρασυρθείτε από όμορφα πράγματα και υλικές απολαύσεις. Ωστόσο, η ανάδρομη Αφροδίτη σάς καλεί να αγαπήσετε και να εκτιμήσετε αυτό που ήδη είστε, χωρίς να αισθάνεστε ότι χρειάζεται να αλλάξετε για να αξίζετε περισσότερα. Μόλις η Σελήνη περάσει στον Αιγόκερω, θα είστε έτοιμοι να αναλάβετε πρωτοβουλίες και να διεκδικήσετε έναν ηγετικό ρόλο. Όσον αφορά τη σχέση σας με τον εαυτό σας, δείξτε υπομονή και υιοθετήστε έναν πιο θετικό εσωτερικό διάλογο.

Τοξότης

Aυτή την εβδομάδα φροντίστε να ξεκουραστείτε όσο έχετε ανάγκη. Με την Αφροδίτη σε ανάδρομη πορεία, είναι σημαντικό να δώσετε προτεραιότητα στις δικές σας ανάγκες, ιδιαίτερα όταν η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σας. Μόλις η Σελήνη περάσει στον Αιγόκερω, επιτρέψτε στον εαυτό σας να ονειρευτεί μεγάλα πράγματα, ακόμη κι αν τα εμπόδια σάς φαίνονται δύσκολα να ξεπεραστούν. Διατηρήστε την αισιοδοξία σας και απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας καθοδηγούν και σας εμπνέουν, ώστε να αντλήσετε κίνητρο. Ίσως θελήσετε να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα για να κακομάθετε τον εαυτό σας, όμως καλό είναι να έχετε επίγνωση των συνηθειών σας.