Τα ζευγάρια που κάνουν αυτά τα πέντε πράγματα πριν από τον ύπνο μπορούν να σώσουν τη σχέση τους

Όταν ξεκινήσατε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας, όλα ήταν υπέροχα. Δεν χορταίνατε ο ένας τον άλλο, περνούσατε χρόνο μαζί και προσπαθούσατε να βρίσκεστε διαρκώς σε επικοινωνία. Τώρα, όμως, έπειτα, από καιρό έναν γάμο και ίσως παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι η σπίθα που είχατε σβήνει.

Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε εσάς. Έρευνες επί ερευνών δείχνουν ότι η οικειότητα, η εμπιστοσύνη και η ικανότητα να μιλάς σε κάποιον για τις βαθύτερες σκέψεις σου, μειώνει το στρες και τα συναισθήματα μοναξιάς. Ωστόσο, η μονοτονία μπορεί να «σκοτώσει» τις σχέσεις και να οδηγήσει συχνά σε χωρισμό ή διαζύγιο.

Ο συνδυασμός επικοινωνίας και σωματικής επαφής κάνει τις σχέσεις να λειτουργούν. Το να χτίσετε ξανά την οικειότητα και την επαφή στη σχέση σας, ωστόσο, δεν θα συμβεί από μόνο του. Χρειάζεται προσπάθεια. Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, από την κρεβατοκάμαρα.

Διαβάστε παρακάτω πέντε τρόπους που προτείνει ο σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Charles J. Orlando, οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν ή και να σώσουν τη σχέση σας.

Πηγαίνετε για ύπνο την ίδια ώρα

Η ώρα του ύπνου είναι μια πολύ καλή στιγμή για να επικοινωνήσετε πραγματικά με το ταίρι σας. Το πρόγραμμα ύπνου σας είναι επιλογή – αν θέλετε να απομακρυνθείτε από ταίρι σας, τότε παρακολουθήστε την αγαπημένη σας σειρά όταν εκείνο πέφτει για ύπνο ή δουλέψτε. Το να χτίσετε την επικοινωνίας σας απαιτεί να βρίσκεστε στο ίδιο μέρος την ίδια ώρα. Οπότε επιλέξτε να πάτε στο κρεβάτι μαζί, την ίδια στιγμή. Προσπαθήστε, μάλιστα, να κρατιέστε χέρι χέρι όταν το κάνετε – μπορεί αυτή η μικρή επαφή να οδηγήσει σε μία μεγαλύτερη.

Αφήστε στην άκρη τις ηλεκτρονικές συσκευές

Μπορεί να νομίζετε πως επικοινωνείτε με το ταίρι σας μέσω μηνυμάτων και αυτό όντως να ισχύει όταν είστε ο ένας μακριά από τον άλλο, αλλά πρόκειται απλώς για μια «μίμηση» επικοινωνίας όταν βρίσκεστε από κοντά. Αφήστε τα κινητά έξω από την κρεβατοκάμαρα, κλείστε ειδοποιήσεις και μηνύματα και δείτε την επικοινωνία σας να βελτιώνετε άμεσα.

Μιλήστε στην κρεβατοκάμαρα

Το δείπνο τελείωσε, τα παιδιά κοιμούνται και είναι η ώρα οι μεγάλοι να μείνουν μόνοι. Αντί να μιλάτε την ώρα που πλένετε τα βρώμικα πιάτα στον νεροχύτη ή στη διάρκεια των διαφημίσεων, μεταφέρετε αυτές τις κουβέντες στο υπνοδωμάτιο. Το να συζητάτε την ημέρα σας καθώς βγάζετε τα ρούχα σας είναι μια μορφή κάθαρσης και σας επιτρέπει να «αφαιρέσετε» φυσικά τα γεγονότα της ημέρας και να επιστρέψετε σε αυτό που έχει σημασία: ο ένας στον άλλον.

Προκαταρκτικά πριν από το δωμάτιο

Μέρος αυτού που κάνει το σεξ υπέροχο είναι αυτό που προηγείται της τελικής πράξης. Ωστόσο, αν περιορίσετε τα προκαταρκτικά σε μερικά μόνο αγγίγματα πριν από τη σεξουαλική επαφή, μπορεί να καταντήσει ρουτίνα και άρα να αρχίσει και αυτό να μειώνεται. Αντί να αφήσετε την κατάσταση να κυλήσει και να χάσετε το πάθος σας, ξεκινήστε την ημέρα σας με μία «πονηρή» σημείωση στον καθρέφτη ή με ένα δελεαστικό μήνυμα στη μέση της ημέρας ή με μία κίνηση που θα ξαφνιάσει το ταίρι σας. Το θέμα είναι να γίνει ξεκάθαρη η εσωτερική σας επιθυμία, δηλαδή ο άλλος.

Δώστε ένα φιλί για καληνύχτα

Κάθε νύχτα. Αυτή είναι μία δραστηριότητα η οποία «εξαφανίζεται» από πολύ νωρίς σε μία σχέση και η σοβαρότερη ένδειξη για τη φθορά της σχέσης. Αν δεν θέλετε καν να φιλήσετε τον σύντροφό σας, τότε τι κάνετε μαζί του; Οπότε φιληθείτε για καληνύχτα, καλημέρα και καλησπέρα!