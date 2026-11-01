Τα βλέμματα στο ντέρμπι κορυφής του Ολυμπιακού Σταδίου

Το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, δεσπόζει στο σημερινό (1/11) πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ήταν 10 Μαΐου όταν η ΑΕΚ με γκολ του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις κέρδιζε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και κατακτούσε μαθηματικά τον τίτλο στη Super League. Σχεδόν 5,5 μήνες μετά, οι δυο ομάδες κοντράρονται εκ νέου, αλλά το κάδρο είναι διαφορετικό. Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ φιγουράρουν στην κορυφή κι έχουν και ψυχολογία, μετά και τη νίκη 2-1 επί του Άρη για το Κύπελλο μεσοβδόμαδα. Οι «κιτρινόμαυροι» του Μάρκο Νίκολιτς, τέσσερις βαθμούς πιο πίσω αλλά με παιχνίδι λιγότερο, συμπλήρωσαν μεν ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος αήττητοι σε επίπεδο Super League, όμως μεσοβδόμαδα ηττήθηκαν με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο. Επιπρόσθετα, για την Ένωση ακολουθεί η απόλυτη δοκιμασία με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (4/11, 19:45) για το UEFA Champions League, ενώ το «τριφύλλι» περιμένει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ (5/11, 22:00) για να κάνει το 3/3 στο UEFA Conference League.

Να δώσει συνέχεια στη νίκη του επί της ΑΕΚ για το Κύπελλο ευελπιστεί ο ΠΑΟΚ, καθώς αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα. Το 3-1 επί της Ένωσης ήταν… βάλσαμο στις πληγές της ομάδας του Αλέσιο Λίσι, ειδικά μετά την ήττα από τον ΟΦΗ (2-1) στο Παγκρήτιο. Για τους Αρκάδες, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να απομακρύνεται μετά την ήττα στο Κύπελλο από την Κηφισιά και τον Γιάννη Κοντοέ να καλείται να… βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

Να βγάλουν αντίδραση θα επιδιώξουν Παναιτωλικός και ΟΦΗ που κοντράρονται στο Αγρίνιο. Τα «καναρίνια» συμπλήρωσαν πέντε διαδοχικές ήττες, με 1-15 τέρματα, και το εξαιρετικό ξεκίνημα συνιστά μακρινή ανάμνηση. Οι Κρητικοί, μετά τη νίκη-ανάσα επί του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, γνώρισαν απρόσμενη ήττα με 1-0 στη Λάρισα από την ΑΕΛ, με τον Χρήστο Κόντη να έχει πολλά παράπονα. Μάλιστα, για τον ΟΦΗ έπεται το κομβικό για τη συνέχεια στο UEFA Europa League εκτός έδρας ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά (5/11, 22:00). Την πρώτη του νίκη αλλά και τα πρώτα του γκολ στη σεζόν αναζητά ο Λεβαδειακός καθώς φιλοξενεί τον Άρη. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους αποτελεί σκιά της περυσινής εκπληκτικής ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου και τα περιθώρια στενεύουν. Οι «κίτρινοι» ηττήθηκαν στο 90’ με 2-1 από τον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα για το Κύπελλο, ωστόσο στη Super League μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες, με 8-4 τέρματα.

Στο ουδέτερο της Νίκαιας, η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα περιμένει τον Ηρακλή. Η «Μαύρη Θύελλα» ναι μεν διασύρθηκε από τον Ολυμπιακό (5-0), ωστόσο μεσοβδόμαδα επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα με το 2-0 επί του Νέστου στη Χρυσούπολη για το Κύπελλο κι ενώ είχαν προηγηθεί δυο σερί «τρίποντα». Από την άλλη, οι «κυανόλευκοι» του Βάλτερ Ματζάρι μετρούν δυο διαδοχικές ήττες, αφού το 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ακολούθησε το 3-2 από την Κηφισιά στο Καυτανζόγλειο. Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση στο Πανθεσσαλικό για το Κύπελλο, που βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους με 3-1, Ατρόμητος και Βόλος κοντράρονται εκ νέου, αυτή τη φορά στο Περιστέρι. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ πήρε ψυχολογία κι ελπίζει να πάρει και το πρώτο «τρίποντο» στη Super League απέναντι στους Θεσσαλούς που δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι. Το ντεμπούτο του Χουάν Κάρλος Γαρίδο στον πάγκο συνοδεύτηκε από ήττα αλλά και από την είδηση της διατήρησης των -3 βαθμών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 ΑΕ Κηφισιά - Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Άρης

18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΟΦΗ

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Βόλος

19:30 Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, Καλαμάτα – Ηρακλής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2026/27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

Ολυμπιακός 9 7-1-1 3-0-1 4-1-0 15-4 22

Παναθηναϊκός 8 7-0-1 4-0-0 3-0-1 18-4 21

ΑΕΚ 7 5-2-0 4-0-0 1-2-0 22-3 17

Αρης 8 5-1-2 3-1-0 2-0-2 13-14 16

ΠΑΟΚ 7 5-0-3 3-0-1 2-0-2 16-11 15

ΟΦΗ 8 4-1-3 3-1-0 1-0-3 13-12 13

Κηφισιά 9 3-2-4 1-2-2 2-0-2 12-15 11

Καλαμάτα 8 3-1-4 2-0-2 1-1-1 13-17 10

Παναιτωλικός 8 3-0-5 2-0-2 1-0-3 8-16 9

Ηρακλής 8 2-3-3 1-1-1 1-2-2 9-11 9

Αστέρας Τρίπολης 8 1-2-4 1-2-2 0-1-2 7-15 6

Λεβαδειακός 8 0-3-5 0-1-3 0-2-2 0-12 3

Ατρόμητος 7 0-2-5 0-1-2 0-1-3 6-12 2

Βόλος 8 0-3-5 0-1-2 0-1-3 6-13 0

* Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ’ αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.