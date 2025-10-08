Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας

H Πανσέληνος στον Κριό κορυφώθηκε τα χαράματα και ο Ερμής μετακινείται στον Σκορπιό: Η ενέργεια αυτή θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, ενώ παράλληλα θα φέρει διαύγεια στις επιλογές σας. Ο Ερμής θα παραμείνει στον Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου, καθιστώντας αυτή την περίοδο ιδανική για μεταμόρφωση και εσωτερική διερεύνηση όσων συντονίζονται με την ψυχή σας. Διαβάστε παρακάτω ποια ζώδια ευνοούνται αυτή την εβδομάδα.

Λέων

Η νέα σας ζωή επιτέλους έχει φτάσει. Η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει σε ολοκλήρωση σχέδια που αρχίσατε να κάνετε το 2023. Είτε εστιάσατε ενεργά στους στόχους σας, είτε ζήσατε μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων, η ζωή σας βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και μεταμόρφωσης από τότε που ξεκίνησε ο κύκλος εκλείψεων Κριού-Ζυγού. Ο κύκλος του Κριού σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα, αλλά επειδή συνδέεται και με την πύλη εκλείψεων, έχετε περάσει κι από μια σημαντική καρμική κάθαρση. Αφιερώστε χρόνο για να αναλογιστείτε τι έχει αλλάξει μέσα σας και γύρω σας από το 2023 μέχρι σήμερα. Μπορεί να μην είναι ό,τι ακριβώς είχατε προγραμματίσει, αλλά υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτόν τον νέο χώρο όπου βρίσκεστε. Αφήστε αυτό να είναι το νέο ξεκίνημα που αναζητούσατε και τιμήστε όλα όσα περάσατε για να φτάσετε σε αυτό το δυνατό σημείο στη ζωή σας.

Αιγόκερως

Μην φοβηθείτε να κάνετε μια ολική αναδιάρθρωση της ζωής σας. Ίσως σας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παραδεχτείτε ότι η ζωή σας δεν είναι ακριβώς όπως την είχατε ονειρευτεί και να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των πάντων. Το θέμα είναι πως σπάνια πρόκειται για μία μόνο πτυχή της ζωής σας. Αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, τότε δεν αφορά απλώς τα προσωπικά σας, τα ερωτικά ή την καριέρα σας, αλλά τον ολόκληρο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τη ζωή. Αυτή την εβδομάδα, το σύμπαν σας φέρνει θετική ενέργεια ως επιβεβαίωση για τις αποφάσεις σας. Ήρθε η ώρα να σταματήσετε να αντιστέκεστε στον δρόμο που σας οδηγεί στο πεπρωμένο σας. Είναι η στιγμή να αξιοποιήσετε τον απόλυτο τρόπο σκέψης που έχετε. Μην πείθετε τον εαυτό σας να αποδεχθεί τη μετριότητα, όταν προορίζεστε για το εξαιρετικό.

Ιχθύς

Ως ζώδιο του νερού, έχετε συνήθως μεγαλύτερη άνεση με την αλλαγή σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώδια. Όμως, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αίσθηση στασιμότητας. Ξέρατε προς τα πού κατευθύνεστε, αλλά οι ανταμοιβές και οι ευκαιρίες δεν έρχονταν τόσο γρήγορα όσο ελπίζατε. Η υπομονή είναι συχνά το δυνατό σας σημείο, όμως ακόμη κι εσείς αρχίσατε να αναρωτιέστε πότε θα αποδώσει η διαίσθησή σας. Τώρα θα καταλάβετε επιτέλους γιατί όλα έπρεπε να συμβούν με τον τρόπο που συνέβησαν. Ο Ερμής θα παραμείνει στον Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου. Η ενέργεια του Σκορπιού φέρνει τύχη, νέες ευκαιρίες και αφθονία. Σας βοηθά να βγείτε αποφασιστικά από τη ζώνη άνεσής σας. Με τον Ερμή σε αυτό το υδάτινο ζώδιο, θα υπάρξει αύξηση στην επικοινωνία, νέες συνομιλίες και προτάσεις. Πρόκειται για μια δυναμική περίοδο για να αλλάξετε τη ζωή σας και να αποδεχθείτε τη διαδρομή που σας οδήγησε ως εδώ. Μην χάνετε χρόνο αναρωτώμενοι γιατί άργησαν όλα τόσο, να θυμάστε πως το σύμπαν δούλευε πάντα υπέρ σας.