Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας

Για τρία ζώδια η εβδομάδα από 15 έως 21 Ιουνίου ήρθε η ώρα να πιστέψουν στις δυνάμεις και τις γνώσεις τους. Η Αφροδίτη στον Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον Κριό την Τετάρτη 17 Ιουνίου, δημιουργώντας μια ενέργεια πάθους να απολαύσετε τη ζωή σας. Αφήστε τον εαυτό σας να δει τα πράγματα όπως θα θέλατε να είναι, γνωρίζοντας ότι η ζωή έχει τον τρόπο της να συμβαδίζει με τη φαντασία σας. Το ταξίδι σας μπορεί να ανακατευθυνθεί προς ό,τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία, αντί για μακρινές εμπειρίες. Όμως, καθώς η εποχή του Καρκίνου ξεκινά την Κυριακή 21 Ιουνίου, μια αίσθηση ηρεμίας κατακλύζει τη ζωή σας.

Παρθένος

Πρέπει να συνειδητοποιήσετε πόσο γρήγορα αλλάζουν διάφορες πτυχές της ζωής σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αναλαμβάνετε το πεπρωμένο σας και αυτό σας βοηθά να αγκαλιάσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να προσελκύσετε την τύχη που σας αξίζει. Κατακτάτε ταπροσωπικά μαθήματα καθώς εμβαθύνετε στην αίσθηση της εσωτερικής σας δύναμης. Οι φωνές ή οι απόψεις των άλλων δεν απειλούν πλέον το δικό σας μονοπάτι. Αυτό που κάποτε φαινόταν να αντιπροσωπεύει ασφάλεια, τώρα σας φαίνεται περιοριστικό. Αυτή είναι μια περίοδος απομάκρυνσης από αυτό που ήσασταν, ώστε να βρείτε τη ζωή που πάντα ήταν γραφτό να ζήσετε.

Σκορπιός

Ξεκινά ένα ταξίδι στον εσωτερικό σας κόσμο και αντί να βυθιστείτε σε έναν φαύλο κύκλο σκέψεων, η εποχή του Καρκίνου που ξεκινά 21 Ιουνίου σάς βοηθά να επικεντρωθείτε σε ό,τι είναι σημαντικό. Αυτή είναι η στιγμή να ξεκινήσετε ένα ταξίδι στον εσωτερικό σας κόσμο, να είστε ειλικρινής με τον εαυτό σας σχετικά με το τι αξίζει πραγματικά. Αφεθείτε στα συναισθήματά σας – εκείνα που κρατάτε κρυφά και αφήστε τα να γίνουν ο χάρτης που θα σας οδηγήσει να μην φοβάστε να σκέφτεστε ακόμα και άτομα του παρελθόντος. Μην φοβάστε να τιμήσετε όσα νιώθετε.

Τοξότης

Η Αφροδίτη στον Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον Κριό, εντείνοντας τις προσωπικές σας σχέσεις και την επιθυμία σας να βρείτε νόημα στη ζωή σας. Μπορεί να φαντάζεστε μακρινές περιπέτειες, αλλά τα άστρα σας δείχνουν πως τα σημαντικά είναι μπροστά σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ταξιδέψετε ή δεν θα ερωτευτείτε, αλλά ότι το νόημα που αναζητάτε μπορεί να βρεθεί στην καθημερινή σας ζωή. Υπάρχει μαγεία εδώ, και τις επόμενες μέρες, θα τη δείτε. Αυτή είναι η αρχή ενός κεφαλαίου γεμάτου αφθονία και τύχη.