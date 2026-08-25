Τα τυχερά ζώδια της εποχής της Παρθένου

Ηεποχή της Παρθένου, που διαρκεί από τις 22 Αυγούστου έως τις 22 Σεπτεμβρίου, συμπίπτει με το τέλος της περιόδου των εκλείψεων και φέρνει μαζί της μια πιο ήρεμη διάθεση. Παράλληλα, μας βοηθά να ολοκληρώσουμε υποχρεώσεις και σχέδια που είχαμε αφήσει στην άκρη μέσα στο καλοκαίρι. Οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Τοξότης και οι Ιχθύες είναι τα ζώδια που θα αισθανθούν περισσότερο αυτή την αλλαγή, καθώς έχουν την ευκαιρία να κλείσουν εκκρεμότητες και να ολοκληρώσουν σημαντικά σχέδια πριν από την έναρξη του φθινοπώρου.

Δίδυμοι

Η περίοδος αυτή σάς βρίσκει πιο χαλαρούς και με διάθεση να αναζητήσετε νέους τρόπους για να βελτιώσετε τα οικονομικά σας. Μπορεί να σας έρθουν ιδέες για αλλαγές στην καριέρα σας, οι οποίες αξίζει να εξεταστούν. Η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στα ύψη, όμως η ερωτική σας ζωή μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας. Αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σχέσεις. Αν νιώθετε μπερδεμένοι, μια συζήτηση με την οικογένειά σας μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο καθαρά.

Παρθένος

Με το τέλος της περιόδου των εκλείψεων, αισθάνεστε μια σημαντική αλλαγή στην ενέργειά σας. Αξιοποιήστε αυτή την περίοδο για να αναδείξετε τις ικανότητές σας και να δείξετε στους ανωτέρους σας τι μπορείτε να κάνετε. Τα οικονομικά σας έχουν επίσης θετικές προοπτικές. Μπορεί να δείτε τους κόπους σας να ανταμείβονται, ενώ η περίοδος είναι κατάλληλη και για επενδύσεις, αρκεί να κινηθείτε προσεκτικά. Στις σχέσεις με φίλους και συνεργάτες αποφύγετε τις βιαστικές αντιδράσεις. Μια παρεξήγηση μπορεί εύκολα να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ ό,τι χρειάζεται.

Τοξότης

Πολλές νέες ιδέες θα κάνουν την εμφάνισή τους στον επαγγελματικό σας χώρο. Δεν θα είστε οι μόνοι που σκέφτονται διαφορετικά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Ωστόσο, προσέξτε να μην αποσπάστε, ιδιαίτερα αν έχετε σημαντικές προθεσμίες. Αν υπάρχει ένταση με κάποιον συνεργάτη, ίσως τώρα έρθει στην επιφάνεια. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και μην παίρνετε τα πάντα προσωπικά. Αν αισθανθείτε ότι εκνευρίζεστε εύκολα, κρατήστε αποστάσεις από εντάσεις στο γραφείο και δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να ηρεμήσει.

Ιχθύες

Με το καλοκαίρι να φτάνει στο τέλος του, είναι μια καλή στιγμή για να βγείτε περισσότερο από τη ζώνη άνεσής σας και να δείξετε τις δυνατότητές σας. Είναι επίσης κατάλληλη περίοδος για παρουσιάσεις και επαγγελματικές συζητήσεις, καθώς θα βρίσκετε πιο εύκολα τις σωστές λέξεις και θα κερδίζετε τους γύρω σας με τη φυσική σας γοητεία. Στη δουλειά, όμως, μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές απόψεις και τρόποι εργασίας. Αποφύγετε τις περιττές συγκρούσεις με συναδέλφους και, αν χρειάζεστε εκτόνωση, προτιμήστε μια έξοδο με φίλους ή ένα ήρεμο βράδυ στο σπίτι.