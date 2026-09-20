Τα τρία ζώδια που θα έχουν την περισσότερη τύχη την εβδομάδα που ξεκινάει αύριο

Μια εβδομάδα γεμάτη αλλαγές και νέα ξεκινήματα φαίνεται πως βρίσκεται μπροστά μας, καθώς στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκινά η περίοδος του Ζυγού, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η Πανσέληνος στον Κριό. Μία ημέρα αργότερα, ο Άρης περνά στον Λέοντα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη για δράση. Όμως τρία ζώδια είναι εκείνα που θα νιώσουν περισσότερο αυτή την ευνοϊκή ενέργεια από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου:

Υδροχόος

Για τον Υδροχόο, η τύχη αυτή την εβδομάδα βρίσκεται κυρίως στους ανθρώπους που έχει γύρω του. Η έναρξη της περιόδου του Ζυγού στις 22 Σεπτεμβρίου τον καλεί να αφήσει για λίγο στην άκρη την έντονη ανεξαρτησία του και να επενδύσει περισσότερο στις σχέσεις του. Είτε πρόκειται για μια νέα ερωτική γνωριμία είτε για περισσότερο χρόνο με φίλους, οι νέες συνδέσεις μπορούν να φέρουν περισσότερη χαρά και ευκαιρίες. Το ζητούμενο είναι να βγει από τη συνηθισμένη του ρουτίνα και να επιτρέψει στον εαυτό του να ανοιχτεί.

Λέων

Η Πανσέληνος στον Κριό στις 26 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί για τον Λέοντα ένα κλείσιμο αλλά και ένα νέο ξεκίνημα. Όσα ξεκίνησαν με τη Νέα Σελήνη στον Κριό τον Απρίλιο φαίνεται τώρα να οδηγούνται σε ένα σημαντικό σημείο ολοκλήρωσης, δίνοντάς του την ευκαιρία να αφήσει πίσω του καταστάσεις που έχουν πλέον τελειώσει. Σύμφωνα με την ανάλυση, είναι η στιγμή να σταματήσει να περιμένει να είναι όλα τέλεια και να κινηθεί προς όσα πραγματικά θέλει. Νέα κατεύθυνση, μετακόμιση ή ακόμη και ένας νέος έρωτας είναι ανάμεσα στα πιθανά σενάρια.

Τοξότης

Ο Τοξότης μπαίνει σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο καθώς ο Άρης περνά στον Λέοντα στις 27 Σεπτεμβρίου. Η θέση αυτή ενισχύει την ήδη αισιόδοξη ενέργεια του Δία στον Λέοντα, φέρνοντας περισσότερες ευκαιρίες αλλά και την απαραίτητη ώθηση για να περάσει από τη σκέψη στην πράξη. Η τύχη, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλα θα συμβούν χωρίς προσπάθεια: Ο Τοξότης χρειάζεται να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει και να το διεκδικήσει. Παράλληλα, επειδή ο Άρης θα επιστρέψει αργότερα σε ανάδρομη πορεία, όσα ξεκινούν τώρα μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Για αυτά τα τρία ζώδια, λοιπόν, η εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου συνδέεται με νέες αρχές, σημαντικές σχέσεις και την ανάγκη για δράση. Η αστρολογική πρόβλεψη δεν μιλά τόσο για τύχη που απλώς «έρχεται», όσο για ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν όταν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα.