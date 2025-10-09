Τα τρία ζώδια που προστατεύονται πάντα από το καλό κάρμα

Το κάρμα παίζει ρόλο στη ζωή όλων ή τουλάχιστον όσων πιστεύουν σε αυτό. Ό,τι δίνουμε παίρνουμε πίσω και σίγουρα μία φορά στη ζωή μας έχουμε πει πως για ό,τι μας συμβαίνει φταίει η κακή μας τύχη ή οι άδικες πράξεις που έχουμε κάνει και το κάρμα μας ξεπληρώνει το κακό. Ωστόσο, σύμφωνα με έμπειρους αστρολόγους, τρία ζώδια είναι ιδιαίτερα πιθανό να προστατεύονται από το καλό κάρμα. Η θετική ενέργεια, οι καλές προθέσεις και η φυσική τους τάση να προσφέρουν, τους ωφελούν περισσότερο απ’ όσο ίσως συνειδητοποιούν.

Ζυγός

Ως Ζυγοί, έχετε επίκεντρο τις σχέσεις και επεκτείνετε αυτή την προσέγγιση πέρα από τον στενό σας κύκλο. Ως ζώδιο του αέρα που επιδιώκει την ευχαρίστηση των άλλων, φροντίζετε να αξιολογείτε συνεχώς το περιβάλλον σας για πιθανούς «κινδύνους» ή πληγωμένα συναισθήματα, προσπαθώντας να διατηρήσετε την ευχάριστη διάθεση γύρω σας. Έχετε έντονη αποστροφή προς τις συγκρούσεις και επιθυμείτε ειλικρινά να αισθάνονται όλοι όμορφα κοντά σας. Αν και η καλοσύνη σας μπορεί μερικές φορές να προσελκύει άτομα με κακές προθέσεις, η αγάπη που δίνετε σας επιστρέφεται. Με κυβερνήτη σας την Αφροδίτη, τον πλανήτη της γοητείας, της έλξης και του έρωτα, δέχεστε τις ευλογίες του κάρμα μέσω της συνάντησης με τα κατάλληλα άτομα, την κατάλληλη στιγμή, που σας οδηγούν στα προορισμένα σας δώρα.

Τοξότης

Ως Τοξότες, με κυβερνήτη σας τον Δία, τον πλανήτη της τύχης, της φιλοσοφίας και της επέκτασης, το κάρμα σας ευνοεί. Είτε είστε μορφωμένοι, είτε ταξιδεύετε συχνά είτε απλώς διψάτε για μάθηση, αναλαμβάνετε δράση για να παραμένετε ενημερωμένοι. Η άγνοια σάς ενοχλεί βαθιά. Για τον λόγο αυτό, συχνά εκτίθεστε σε διαφορετικές ιδεολογίες, πολιτισμούς ή εμπειρίες που ανοίγουν τους ορίζοντές σας, ενισχύουν την ανεκτικότητά σας και σας βοηθούν να αποδεχθείτε τη μοναδικότητα των άλλων. Η ικανότητά σας να προσφέρετε χώρο στους γύρω σας, συχνά ανταμείβεται με καλό κάρμα, ακόμα κι αν δεν μπορούν να σας καταλάβουν.

Ιχθύες

Ως Ιχθύες, παίρνετε την ευημερία των άλλων πολύ σοβαρά, σαν να βιώνατε εσείς οι ίδιοι τα συναισθήματά τους. Ως ευαίσθητο και συμπονετικό ζώδιο του νερού, συνδέεστε με τον πνευματικό πλανήτη Ποσειδώνα. Ο πλανήτης της διαίσθησης, της πνευματικότητας και της θεραπείας σάς προσφέρει μια ιδιαίτερη ικανότητα με τον λόγο. Ξέρετε πώς να παρηγορείτε, γνωρίζοντας διαισθητικά τι να πείτε, τι να προσφέρετε ή πώς να φροντίσετε κάποιον. Συχνά πιστεύετε στο καλό των άλλων, όμως πρέπει να μάθετε να θέτετε όρια, ώστε να προστατεύετε τη ρομαντική σας ματιά και την καρδιά σας από εκείνους που μπορεί να σας εκμεταλλευτούν. Παρ’ όλα αυτά, το σύμπαν σας ανταμείβει με καλό κάρμα. Διαθέτοντας υψηλότερη επίγνωση, αντιλαμβάνεστε αφηρημένες έννοιες, πνευματικά σημάδια και ενδείξεις που σας καθοδηγούν προς τη δική σας ηρεμία καιι γαλήνη, σημάδια που περνούν απαρατήρητα από τους περισσότερους.