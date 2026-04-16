Τα τρία ζώδια που είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε μία τοξική σχέση

Έχετε παρατηρήσει πως ορισμένοι άνθρωποι «μπλέκουν» διαρκώς σε σχέσεις που δεν τους κάνουν καλό; Σε σχέσεις που τους πληγώνουν, τους υποτιμούν και τους περιορίζουν; Με λίγα λόγια σε τοξικές σχέσεις; Σίγουρα. Είχατε σκεφτεί ότι τα άστρα μπορεί να παίζουν έναν ρόλο σε αυτό; Αν όχι να σας υπενθυμίσουμε ότι η αστρολογία μάς διδάσκει πως κάθε ζώδιο έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που συνδέονται άμεσα με την προσωπικότητά του, άρα και με τις επιλογές συντρόφων που κάνει.

Ποια ζώδια είναι πιθανότερο να βρεθούν σε μία τοξική σχέση;

Καρκίνος

Ευαίσθητοι και πολύ συναισθηματικοί οι Καρκίνοι δίνουν ευκαιρίες στους ανθρώπους, ενώ δεν εκφράζουν τα όσα νιώθουν ή τους ενοχλούν, με συνέπεια τα προβλήματα αντί να λύνονται να διογκώνονται. Παράλληλα, θέλουν τα πράγματα να γίνονται με τον δικό τους τρόπο και «χτίζουν» στο μυαλό τους μια τέλεια κατάσταση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αποτέλεσμα; Πολλές συγκρούσεις, αλλά και παραμονή σε δεσμούς που δεν τους αξίζουν, με στόχο την επίτευξη αυτού του τέλειου ονείρου.

Ζυγός

Οι Ζυγοί είναι αθεράπευτα ρομαντικοί και θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη σχέση τους, ακόμα κι αν βλέπουν πως τα πράγματα δεν εξελίσσονται σωστά. Αγνοούν τα κόκκινα σημαιάκια και προσπαθούν να διορθώσουν κάθε κατάσταση. Είναι, επίσης, πολύ αφελείς και ευκολόπιστοι και ερωτεύονται απλώς για να ερωτευτούν.

Ιχθύες

Άκρως συναισθηματικοί και ρομαντικοί όσοι ανήκουν στο ζώδιο των Ιχθύων, αναλαμβάνουν στη σχέση τους τον ρόλο του φροντιστή. Συχνά βάζουν τις ανάγκες του συντρόφου τους πάνω από τις δικές τους, κάτι που μπορεί τελικά να τους κάνει να νιώθουν δεδομένοι και ασήμαντοι. Δυσκολεύονται επίσης να θέτουν όρια κι έτσι συχνά που μπορεί να τους εκμεταλλεύονται.