Όταν στέλνεις ένα μήνυμα είναι εκνευριστικό να μην σου απαντούν, ειδικά όταν το διαβάζουν. Σε έναν κόσμο που τα social media κυριαρχούν αυτή είναι μια δυσάρεστη εμπειρία.

Αν θέλεις να μην σου ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, διάβασε ποια ζώδια θα σου απαντήσουν χωρίς καθυστέρηση και ποιο θα σε αφήσει στο «διαβάστηκε».

Τα τρία ζώδια που απαντούν αμέσως

Ταύρος

Οι Ταύροι είναι πιστοί φίλοι και σταθεροί στα πιστεύω και τις συνήθειές τους. Έτσι, απαντούν στα μηνύματα, επειδή το ίδιο θέλουν και από τον άλλο. Μάλιστα, αν κάποιος δεν απαντήσει στα δικά τους μηνύματα είναι ικανοί να στέλνουν συνέχεια μέχρι να λάβουν απάντηση.

Παρθένος

Η τυπική και πιστή στις παραδόσεις Παρθένος δεν θα μπορούσε παρά να απαντάει στα μηνύματα που λαμβάνει. Μπορεί να έχει χιλιάδες υποχρεώσεις να φέρει εις πέρας, αλλά πάντα θα βρει χρόνο για να σου απαντήσει. Υπάρχει πιθανότητα, μάλιστα, να ορίσει μία συγκεκριμένη ώρα μέσα στην ημέρα για να απαντήσει σε όσα μηνύματα έχει λάβει, ώστε να μην παραλείψει κανένα.

Ζυγός

Οι Ζυγοί νοιάζονται πάρα πολύ για τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να αγνοήσουν τα μηνύματά τους. Βέβαια, θα απαντήσουν ακόμα κι αν δεν σε συμπαθουν θα απαντήσουν, επειδή θεωρουν αγενή την αντίθετη συμπεριφορά.

Το ένα ζώδιο που θα σε αγνοοήσει

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι λατρεύουν την τεχνολογία, αλλά σπάνια χρησιμοποιούν τα τηλεφωνά τους για να απαντούν σε μηνύματα. Προτιμούν να διαβάζουν, για να μαθαίνουν παρά να ασχολούνται με συνομιλίες. Συχνά, χάνονται στις σκέψεις τους και σε όσα διαβάζουν και δεν αντιλαμβάνονται καν ότι έχουν δεκάδες αδιάβαστα emails και μηνύματα. Επίσης, δεν στέλνουν και οι ίδιοι πολλά μηνύματα, γι’ αυτό και δεν νιώθουν προσβεβλημένοι όταν οι άλλοι δεν τους απαντούν.