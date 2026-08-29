Τα τρία ραντεβού του ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβρη

Του Σταύρου Αλχατζίδη

Τρία σημαντικά ραντεβού μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου περιμένουν το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιχειρήσει να κάνει δυναμικό ξεκίνημα, προκειμένου να βελτιώσει τις δημοσκοπικές του επιδόσεις και να “χτυπήσει” στα ίσια την δεύτερη θέση, εκεί που τους τελευταίους μήνες έχει ανέβει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για την Χαρίλαου Τρικούπη, τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς η εκτίμηση τους είναι πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σταδιακά θα αρχίσει να χάνει δυνάμεις.

Το πρώτο ραντεβού είναι στις 3 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη η οποία αποτελεί προπύργιο του κόμματος, χαρίζοντας του μεγάλα ποσοστά. Στο Ηράκλειο λοιπόν και στην πλατεία με τα λιοντάρια θα γίνει η κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι πληροφορίες θέλουν να γίνεται μία τεράστια προσπάθεια, προκειμένου να βρεθούν στην εκδήλωση άνθρωποι από όλες τις περιοχές του νησιού. Και ήδη ο τοπικός κομματικός μηχανισμός δουλεύει σε εντατικούς ρυθμούς. Επίσης το σκηνικό που θα στηθεί, δεν θα αφορά μόνο την κεντρική πλατεία, αφού αναμένεται η ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου να πρασινίσει κανονικά με δεκάδες σημαίες και πανό του κόμματος. Ο στόχος προφανής: Να θυμίσει τις παλιές καλές εποχές για το ΠΑΣΟΚ που ήταν πρώτο κόμμα στην Κρήτη.

Το δεύτερο ραντεβού αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση δικαιούται το δεύτερο Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο σχεδιασμός είναι διαφορετικός. Είναι πιθανό ακόμη και από την Πέμπτη να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ο κ. Ανδρουλάκης, προκειμένου να συναντήσει τους τοπικούς φορείς. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θα ακολουθήσει το συνηθισμένο πρόγραμμα, δηλαδή περιοδεία στους χώρους τη ΔΕΘ το Σάββατο το πρωί, ομιλία το ίδιο βράδυ και συνέντευξη τύπου την Κυριακή το πρωί. Στην περσινή ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Φέτος θα παρουσιάσει την επικαιροποιημένη εκδοχή του.

Οι υποψηφιότητες

Η λήξη συναγερμού αναφορικά με τα “σενάρια περί πρόωρων εκλογών” είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν και οι ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ για τα ψηφοδέλτια του. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να ανακοινώνονται τα πρώτα ονόματα μετά την ΔΕΘ και πριν το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Για την Α’ Θεσσαλονίκης μία εξέλιξη είναι πως η πρώην γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης που θεωρούνταν “σίγουρος”, φαίνεται να το ξανασκέφτεται με τις πιθανότητες να είναι περισσότερες στο να μην κατέβει τελικά. Επίσης δεν έχει απαντήσει αναφορικά με τις προθέσεις και ο Τάσος Τζήκας. Ο επί 14 χρόνια πρόεδρος της ΔΕΘ εμφανίστηκε μέσα στο καλοκαίρι με την πιθανή υποψηφιότητα του να ακούγεται ευχάριστα εντός του κόμματος. Ίσως μάλιστα στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

Το μεγάλο πρόβλημα για τη συγκριμένη περιφέρεια είναι γένους θηλυκού. Από το ψηφοδέλτιο του 2023 θα λείπουν η Ελένη Χριστιά που είχε καταλάβει την έκτη θέση, η Δήμητρα Αγκαθίδου που ήταν έβδομη, η Χρύσα Γκαβανίδου που ήταν 11η και η Θοδώρα Λειψιστινού που ήταν 14η. Άγνωστο είναι αν θα βρίσκονται η Νάνσυ Παπαδάτου (8η) και η Αγγελική Τρινταφυλίδου (9η). Σημαντική η προσθήκη της εκ μεταγραφής Ράνιας Θρασκιά, ωστόσο δεν φτάνει. Υποψήφιοι βεβαίως θα ειναι και οι επίσης εκ μεταγραφής βουλευτές Πέτρος Παππάς και Μιχάλης Χουρδάκης

Περίπου σίγουρη θεωρείται η υποψηφιότητα της Βάσιας Μάδεση.

Στην Β’ περιφέρεια σίγουροι είναι ο Θανάσης Γλαβίνας, η Κωνσταντίνα Αδάμου, ο γραμματεάς της νομαρχιακής επιτροπής Β’ Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπατζαρακίδης, ο Κώστας Πατσαλάς και ο Γιώργος Φεστερίδης. Το ψηφοδέλτιο μετράει δύο σίγουρες απουσίες του Κώστα Πετρίδη που είχε καταλάβει την δεύτερη θέση και του Μιχάλη Πάππου (6ος).

Τέλος την προηγούμενη Τρίτη συνάντηση με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης είχε ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παππάς. Χαρακτήρισε “σκληρό” τον αγώνα που έχει να δώσει το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως το κόμμα πρέπει να δουλέψει εντατικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτίμησε πάντως πως η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι “ντέρμπι”.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ