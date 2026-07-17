Τα τρία πιο τυχερά ζώδια για την εβδομάδα που έρχεται, 20-26 Ιουλίου

Μπαίνουμε στην εποχή του Λέοντα, που μας φέρνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο αν ανήκουμε στα παρακάτω τρία ζώδια, που την επόμενη εβδομάδα, 20-26 Ιουλίου, είναι στο χέρι τους να πετύχουν ό,τι θελήσουν.

Τοξότης

Η εποχή του Λέοντα σάς παρακινεί να γίνετε πιο θαρραλέοι από ποτέ. Σας ωθεί σε νέα ξεκινήματα και οικονομικές ευκαιρίες. Δεν θα είστε απλά τυχεροί αυτή την εβδομάδα: θα επιστρέψετε στη ζωή για την οποία προορίζεστε. Ή θα την ανακαλύψετε για πρώτη φορά. Ο Δίας στον Λέοντα θα σας φέρει αφθονία και νέες ευκαιρίες κι εσείς, απλά, δεν θα έχετε την επιλογή να κάνετε πίσω, μόνο να ακολουθήσετε τα όνειρά σας.

Σκορπιός

Μπορεί να νιώθετε ότι κλείνει το παράθυρο ευκαιρίας σε κάποιους τομείς, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όποιες κι αν είναι οι επιλογές του παρελθόντος, ο προορισμός σας σας περιμένει. Αρκεί να πιστέψετε στον εαυτό σας και να θέσετε σε εφαρμογή τα μαθήματα που έχετε πάρει για να αλλάξετε τη ζωή σας κατά το δοκούν. Σε αυτό μπορεί να σας βοηθήσει και ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο, που σας έδωσε την ευκαιρία να αναρωτηθείτε τι θέλετε πραγματικά. Ακόμα κι αν σας έφερε στιγμές δύσκολων συνειδητοποιήσεων, πλέον γνωρίζετε τι μετράει στη ζωή σας.

Λέων

Με τον Κρόνο, τον πλανήτη της υπευθυνότητας, ανάδρομο στον Κριό από τις 26 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, θα κληθείτε να σηκώσετε τα μανίκια σας και να προσπαθήσετε για ό,τι θέλετε να δημιουργήσετε, ειδικά αν χρειάζεστε μια νέα αρχή. Τα καλά νέα είναι ότι έχετε την τύχη με το μέρος σας. Δεν μπορείτε όμως να κόψετε δρόμο, πρέπει να ακολουθήσετε όλη τη διαδρομή. Ο ανάδρομος Κρόνος στον Κριό θα σας προσκαλέσει να ανατρέξετε στις αποφάσεις που έχετε πάρει μέχρι στιγμής, μέσα στη χρονιά: θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τα «θέλω» σας και θα σας οδηγήσουν σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας. Αντισταθείτε στις εφήμερες επιβραβεύσεις και κρατήστε το βλέμμα σας προσηλωμένο στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.