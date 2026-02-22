Τα τέσσερα ζώδια που θα ευνοηθούν από την τύχη τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου

Καθώς ο Φεβρουάριος του 2026 μπαίνει στην τελική του ευθεία, η αστρολογική ενέργεια αλλάζει τον ρυθμό για μερικά ζώδια – μεταμορφώνοντας την αίσθηση του μήνα και ανοίγοντας πόρτες για ευκαιρίες, σύνδεση, εξέλιξη και προσωπική πρόοδο.

Στην αρχή του μήνα μπορεί να μην είχε φανεί καθαρά, αλλά η είσοδος του Κρόνου σε νέο ζώδιο και η «εποχή των εκλείψεων» που μόλις ξεκίνησε φέρνουν μια αίσθηση ότι η τύχη είναι με το μέρος τους – ειδικά στις τελευταίες μέρες του μήνα.

Ιχθύες – Αναπνοή ελευθερίας και θετικό ξεκίνημα

Οι Ιχθύες έχουν μια από τις πιο ισχυρές μετατοπίσεις: ο Κρόνος βγαίνει επίσημα από το ζώδιό τους, σηματοδοτώντας το τέλος ενός απαιτητικού κεφαλαίου. Αυτό που έμοιαζε με προσπάθεια σκληρής αναρρίχησης, τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται προς κάτι αισιόδοξο. Η αίσθηση της ελαφρότητας, της αυτοπεποίθησης και της εύνοιας θα γίνει πιο δυνατή με κάθε μέρα που περνά.

Υδροχόοι – Φρέσκα όνειρα και τολμηρά βήματα

Μετά το ηλιακό έκλειψη στο ζώδιό σας – ένα πολύ ισχυρό αστρολογικό γεγονός στη μέση του Φεβρουαρίου – οι Υδροχόοι αισθάνονται ότι τολμούν να κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα. Τώρα δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας: έχουν καθαρό όραμα για το επόμενο βήμα και την ενέργεια να το υλοποιήσουν – είτε πρόκειται για επαγγελματικά σχέδια, ταξίδια ή νέες φιλίες.

Ζυγοί – Δημιουργική τύχη και κοινωνική αύρα

Η υπόλοιπη περίοδος του μήνα φέρνει μια παιχνιδιάρικη, δημιουργική τύχη στους Ζυγούς. Ό,τι κι αν επιχειρήσουν – είτε πρόκειται για καλλιτεχνικά πρότζεκτ είτε για κοινωνικά ραντεβού – βγαίνει με μια «μαγική πινελιά». Η ενέργεια αυτή προσελκύει όχι μόνο ιδέες αλλά και ανθρώπους που θα εντυπωσιαστούν από το ταλέντο και τη γοητεία σας.

Κριοί – Νέα αποφασιστικότητα και ευκαιρίες σύνδεσης

Για τους Κριούς, η τύχη που έρχεται τώρα έχει να κάνει με τη δική τους αποφασιστικότητα και τη σωστή στιγμή. Η δομή και η εστίαση που φέρνει ο Κρόνος στο ζώδιό σας μπορεί να φανεί δύσκολη, αλλά αυτή ακριβώς η πειθαρχία θα οδηγήσει σε ευκαιρίες συνεργασίας, υποστήριξης και σημαντικών γνωριμιών – εκείνων που μπορούν να ενισχύσουν τα σχέδιά σας.

marie claire