Τα συμβατικά αυτοκίνητα αυξάνουν τη θερμοκρασία στις πόλεις!

Έναν μέχρι σήμερα υποτιμημένο παράγοντα της αστικής υπερθέρμανσης φέρνει στο φως νέα έρευνα από το University of Manchester, αποκαλύπτοντας ότι τα αυτοκίνητα συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της θερμοκρασίας στις πόλεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η θερμότητα που παράγεται από κινητήρες, φρένα και λοιπά μηχανικά μέρη μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία έως και κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Αν και το νούμερο μοιάζει μικρό, οι επιστήμονες τονίζουν ότι σε συνθήκες καύσωνα η επίδραση αυτή γίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ενισχύοντας το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας».

Η μελέτη βασίστηκε σε προηγμένο μοντέλο προσομοίωσης που εφαρμόστηκε σε πόλεις όπως το Μάντσεστερ και η Τουλούζη, δείχνοντας ότι η θερμότητα από την κυκλοφορία δεν επηρεάζει μόνο τον εξωτερικό αέρα, αλλά διεισδύει και στα κτίρια, αυξάνοντας την ανάγκη για κλιματισμό.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η επίδραση αυτή διατηρείται ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, κρατώντας υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και επιβαρύνοντας την ανθρώπινη υγεία.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα η συζήτηση για την αστική ζέστη επικεντρωνόταν κυρίως στα κτίρια και τα υλικά τους, ενώ η συμβολή των οχημάτων είχε σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η θερμότητα από την κυκλοφορία φαίνεται να είναι εξίσου ή και περισσότερο επιβαρυντική από άλλες πηγές.

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παράγουν αισθητά λιγότερη θερμότητα σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, κάτι που ενισχύει τον ρόλο της ηλεκτροκίνησης όχι μόνο στη μείωση των εκπομπών, αλλά και στη βελτίωση του μικροκλίματος των πόλεων.

Καθώς οι πόλεις γίνονται ολοένα πιο θερμές, η κατανόηση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο αποκτά κρίσιμη σημασία – και τα αυτοκίνητα φαίνεται πως αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ.

