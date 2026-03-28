Τα συλληπητήρια του πολιτικού κόσμου για την απώλεια της Μαρινέλλας

Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, με τον πολιτικό κόσμο να εκφράζει άμεσα τα συλλυπητήριά του. Η σπουδαία καλλιτέχνιδα, που καθόρισε με τη φωνή και το ταλέντο της την ελληνική μουσική σκηνή, αφήνει πίσω της μια ανεξίτηλη πολιτιστική κληρονομιά.

Πολιτικοί τίμησαν τη μνήμη της, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Κ. Τασούλας: Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

«Η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Υπήρξε κορυφαία ερμηνεύτρια που τίμησε την τέχνη, σεβάστηκε τους δημιουργούς που την εμπιστεύτηκαν και άγγιξε τις διαδοχικές γενιές που την αγάπησαν για τη φωνή, για την προσωπικότητα και για το ήθος της. Εργάστηκε με συνέπεια και με μια σταθερή έφεση στην αναζήτηση της αρτιότητας στην ερμηνεία και στην σκηνική παρουσία για εβδομήντα ολόκληρα χρόνια, ενώ η γενικότερη συμμετοχή της στη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από σπάνια σεμνότητα και σοβαρότητα. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους αμέτρητους θαυμαστές και φίλους της» ανέφερε ο ΠτΔ, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε ανακοίνωσή του.

ΠΑΣΟΚ: Μία καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα

«Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση. Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται – μόνο αναγνωρίζονται. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές.

Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς. Δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια.

Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή. Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο – στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. «Τα λόγια είναι περιττά…». Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της» αναφέρεται ανακοίνωση της Νάγιας Γρηγοράκου, Υπεύθυνης ΚΤΕ Πολιτισμού και Τομέα-Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ.

Σ. Φάμελλος: Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη.

Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας. Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

ΚΚΕ: Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών

«Αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε, με τις ερμηνείες της, τραγούδια-διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Όλη της η ζωή ήταν το λαϊκό τραγούδι και η μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα αποκαλύφθηκε όχι μόνο στα ανυπέρβλητα ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και στη δική της ξεχωριστή πορεία που συμπεριλάμβανε και ερμηνείες πέραν του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, όπως και στον κινηματογράφο.

Την αισθητική των συναυλιών της αναβάθμιζε ιδιαίτερα η θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας της. Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών, ενώ η προσφορά της έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.»