Το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν είναι απλώς μια καθημερινή ταλαιπωρία, αλλά από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ποιότητα ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Η απώλεια χρόνου και χρήματος, η περιβαλλοντική επιβάρυνση και η αυξανόμενη εξάρτηση από το ΙΧ καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ένα διαφορετικό μοντέλο αστικών μετακινήσεων.

Την ανάγκη αυτή ανέδειξε ο συγκοινωνιολόγος και συγγραφέας Σταύρος Κωνσταντινίδης, σε συνάντηση με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης με αφορμή νέο του βιβλίο με τίτλο «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση; 100 προβλήματα – 100 λύσεις», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Ο κ.Κωνσταντινίδης επισήμανε ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού δεν αποτελεί αποκλειστικά τεχνικό ζήτημα, αλλά μια βαθιά κοινωνική και πολιτική πρόκληση, η οποία απαιτεί πολιτική βούληση, σωστό σχεδιασμό και ολοκληρωμένη στρατηγική με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον πυρήνα της λύσης βρίσκονται οι δημόσιες συγκοινωνίες. Το μετρό και τα λεωφορεία μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστες, ασφαλείς, οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές, περιορίζοντας την ανάγκη καθημερινής χρήσης του αυτοκινήτου.

Το μετρό αποτελεί σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Οι ανάγκες της δυτικής πλευράς

«Η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη αποτελεί σημαντικό βήμα και συγκριτικά με την Αθήνα, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι σε καλύτερη μοίρα. Ωστόσο η δυτική πλευρά της πόλης εξακολουθεί να μην εξυπηρετείται από αυτό, ενώ η επέκταση του δικτύου θα απαιτήσει αρκετά χρόνια», τονίζει.

Για το λόγο αυτό, εξηγεί πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των λεωφορείων. Η ενίσχυση των γραμμών, η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και η δημιουργία ενός αξιόπιστου συγκοινωνιακού δικτύου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση της εξάρτησης από το ΙΧ.

Αναφερόμενος στο Flyover, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2027, σημειώνει πως θα προσφέρει πρόσθετη κυκλοφοριακή ανακούφιση, χωρίς ωστόσο να συνιστά από μόνο του οριστική λύση στο πρόβλημα.

Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, σύμφωνα με τον συγκοινωνιολόγο, απαιτεί ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων που θα ενισχύει τη βιώσιμη κινητικότητα και θα δημιουργεί περισσότερο χώρο για τους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η δημιουργία σύγχρονων ποδηλατοδρόμων, η αναβάθμιση των πεζοδρομίων, οι ασφαλείς διαβάσεις, η βελτίωση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, καθώς και η προστασία των σχολικών συγκροτημάτων.

Ειδικότερα για τους ποδηλατόδρομους, ο κ.Κωνσταντινίδης εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου, το οποίο θα συνδέει τις ανατολικές περιοχές, όπως η Χαριλάου και η Βούλγαρη, με την παραλία, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσεται ένας δυτικός άξονας με κατεύθυνση προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

«Προσπάθησα να γράψω ένα εκλαϊκευμένο βιβλίο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, που να μπορεί να διαβαστεί εύκολα απ’ όλους, τον ευαισθητοποιημένο πολίτη, τον καθημερινό επαγγελματία, τον επιστήμονα, τον φοιτητή, τον εργαζόμενο που ταλαιπωρείται μέσα στην πόλη κάθε μέρα. Μακριά από περίπλοκες επιστημονικές και θεωρητικές ορολογίες, σε απόσταση από μαθηματικά πρότυπα και εξισώσεις, ξετυλίγω αυτό που αισθάνεται ο καθένας. Εξηγώ, δηλαδή, τις αιτίες, τις παθογένειες, την καχεκτική θεσμική οργάνωση, τη μυωπική αντιμετώπιση, εκθέτοντας τεκμηριωμένα τι θα πρέπει να κάνει άμεσα η πολιτεία. Περιέλαβα 100 προβλήματα και περιέγραψα 100 προτάσεις – λύσεις» διευκρίνισε ο κ.Κωνσταντινίδης.

Στις 12 Δεκεμβρίου η παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη

Το νέο βιβλίο του Σταύρου Κωνσταντινίδη «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση; – 100 προβλήματα – 100 λύσεις», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο, θα παρουσιαστεί επίσημα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Σάρωθρον Café.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου και ο συγγραφέας Σταύρος Κωνσταντινίδης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Στέφανος Τσιτσόπουλος.