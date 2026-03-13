Τα σημάδια ότι η προαγωγή στη δουλειά μπορεί να οδηγήσει σε burnout

Η προαγωγή θεωρείται συχνά ένα σημαντικό επαγγελματικό επίτευγμα. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι διαπιστώνουν ότι η άνοδος στην ιεραρχία μπορεί να συνοδεύεται από έντονη πίεση και εξάντληση, ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως «promotion burnout». Πρόκειται για μια κατάσταση όπου η συνεχής προσπάθεια για επαγγελματική εξέλιξη και η αυξημένη ευθύνη οδηγούν τελικά σε σωματική και ψυχική κόπωση.

Σύμφωνα με ειδικούς, το burnout σχετίζεται με παρατεταμένο και έντονο εργασιακό στρες που δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μπορεί να εκδηλωθεί με έντονη κούραση, έλλειψη κινήτρου και αίσθημα ότι η δουλειά δεν έχει πλέον νόημα ή αξία. Πολλοί εργαζόμενοι αρχίζουν να νιώθουν συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι από τη δουλειά τους και αμφιβάλλουν για τις ικανότητές τους.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι η συνεχής εξάντληση και η πτώση της ενέργειας μέσα στη μέρα. Παράλληλα, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα ύπνου ή η αίσθηση ότι ακόμη και μετά από αρκετές ώρες ξεκούρασης δεν υπάρχει πραγματική ανάκτηση δυνάμεων. Οι αλλαγές στη διάθεση, όπως η αδιαφορία για δραστηριότητες που παλαιότερα έδιναν χαρά, αποτελούν επίσης συχνή ένδειξη ότι κάποιος πλησιάζει σε burnout.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το burnout εμφανίζεται όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι οι προσπάθειές τους δεν αναγνωρίζονται ή ότι οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς χωρίς αντίστοιχη ανταμοιβή ή υποστήριξη. Όταν η επαγγελματική πρόοδος συνδέεται με υπερβολικό φόρτο εργασίας και συνεχή πίεση, η φιλοδοξία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εξάντληση.

Η αναγνώριση των πρώτων ενδείξεων είναι σημαντική, καθώς το burnout δεν επηρεάζει μόνο την επαγγελματική απόδοση αλλά και τη συνολική ευεξία. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή, η ξεκούραση και η υποστήριξη στο εργασιακό περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξουθένωσης.

