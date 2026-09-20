Τα σενάρια για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι ωφελούνται – Αναλυτικά παραδείγματα

Με την ενεργειακή κρίση να κλιμακώνεται και τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν την υψηλή πτήση, αναμένεται εντός των ημερών η εξειδίκευση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πώς είναι αναγκαία μια πρωτοβουλία της ΕΕ για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που θα μπορούσε να ανακουφίσει ουσιαστικά νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.

Το επίδομα θέρμανσης, όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, θα είναι αυξημένο σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα.

Το ποσοστό αύξησης ακόμα δεν έχει κλειδώσει, ωστόσο αμετάβλητα θα παραμείνουν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αναμένεται να αυξηθεί η βάση υπολογισμού και θα υπάρξει μεγαλύτερη επιδότηση στο ρεύμα.

Παραδείγματα

Στο πρώτο παράδειγμα, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά στην Αθήνα την περσινή περίοδο για να «ζεσταθεί» με φυσικό αέριο έλαβε επίδομα έως 140 ευρώ. Τον φετινό χειμώνα, ωστόσο, εάν το ζευγάρι χρησιμοποιήσει και πάλι φυσικό αέριο, θα λάβει επίδομα θέρμανσης κοντά στα 180 ευρώ.

Σε δεύτερο παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια στη Φλώρινα που χρησιμοποίησε πετρέλαιο, έλαβε έως 620 ευρώ. Φέτος, εάν επιλέξει πάλι πετρέλαιο για να «ζεσταθεί», θα λάβει περίπου 760 ευρώ.

Τρίτο παράδειγμα είναι μια οικογένεια η οποία είναι μονογονεϊκή με ένα παιδί στα Καλάβρυτα. Πέρυσι έλαβε 320 ευρώ χρησιμοποιώντας πετρέλαιο, ενώ φέτος θα λάβει 410 ευρώ αν επιλέξει τον ίδιο τρόπο θέρμανσης.

Τέλος, τέταρτο παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι με τρία παιδιά στο νησί της Σύρου, όπου πέρυσι «ζεστάθηκε» χρησιμοποιώντας το ρεύμα και πήρε επίδομα θέρμανσης 195 ευρώ. Φέτος, αν χρησιμοποιήσει ξανά ρεύμα, θα λάβει επίδομα κοντά στα 250 με 260 ευρώ.