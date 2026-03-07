Tα σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Το ενδεχόμενο χρήσης χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν παραμένει στο τραπέζι για τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής κάποια σχετική απόφαση. Παρά τις προσπάθειες υποβάθμισης του σεναρίου από Αμερικανούς αξιωματούχους, κανείς δεν το έχει αποκλείσει επισήμως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει συζητήσει ιδιωτικά με συμβούλους του την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος. Ωστόσο, στις συζητήσεις με Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους δεν γίνεται λόγος για μεγάλης κλίμακας εισβολή, αλλά για περιορισμένη επιχείρηση με μικρό στρατιωτικό τμήμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς.

Το αμερικανικό δίκτυο, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία σχετική εντολή. Στις ίδιες συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να περιέγραψε το όραμά του για ένα νέο καθεστώς στο Ιράν, το οποίο θα συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον στην πετρελαϊκή παραγωγή, κατά το πρότυπο της Βενεζουέλα, αφού προηγουμένως διασφαλιστεί το ιρανικό ουράνιο.

Χρονικός ορίζοντας για μια τέτοια επιχείρηση δεν έχει προσδιοριστεί, ενώ οι σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα σενάριο που απλώς εξετάζεται.

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων απασχολεί έντονα και τον αμερικανικό Τύπο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post, πρόσφατα ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά μεγάλη άσκηση αλεξιπτωτιστών στον αμερικανικό στρατό, γεγονός που ενίσχυσε τη φημολογία στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι μονάδες που εξειδικεύονται σε χερσαίες επιχειρήσεις και αποστολές υψηλής ετοιμότητας ενδέχεται να μετακινηθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δύναμη περίπου 4.000 – 5.000 στρατιωτών της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, η οποία σταθμεύει στη Βόρεια Καρολίνα και μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρησιακά μέσα σε περίπου 18 ώρες.

Ως πιθανός στόχος σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης αναφέρεται η Νήσος Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν και αποτελεί κομβικό ενεργειακό σημείο. Από τις εγκαταστάσεις του νησιού διακινείται περίπου το 90% των πετρελαϊκών εξαγωγών της χώρας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο έλεγχος ενός τέτοιου σημείου θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας άμεσα την οικονομία της Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα εξέθετε αμερικανικές δυνάμεις σε σοβαρούς κινδύνους, ενώ θα είχε και σημαντικό πολιτικό κόστος.