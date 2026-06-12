Τα πρώτα ονόματα για το κόμμα Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη

Επαφές για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά είναι ήδη σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.

Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι ο δικηγόρος Νίκος Καραγιαννακίδης, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, επιτυγχάνοντας μια πολύ καλή επίδοση. Ακούγονται επίσης τα ονόματα της δικηγόρου Αριάδνης Νούκα και του διεθνολόγου Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, που επίσης στο παρελθόν ήταν υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία.

Πιθανή είναι υποψηφιότητα του Δημήτρη Πανοζάχου, που επίσης προέρχεται από τις τάξεις της ΝΔ, και υπέγραψε το κείμενο το οποίο ουσιαστικά προσκαλούσε τον Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα. Επίσης έχουν συζητούνται τα ονόματα του Βασίλη Κιλτίδη, γιού του πρώην υπουργού της ΝΔ Κώστα Κιλτίδη, και του πρώην περιφερειακού συμβούλου Δημήτρη Βάνη.