Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα δείχνουν νίκη των Ρεπουμπλικάνων στο Γκουάμ – Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα από αμερικανικό έδαφος έδωσαν αφορμή στον Ντόναλντ Τραμπ να πανηγυρίσει, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί καταγράφουν σημαντική επιτυχία στο Γκουάμ, την αμερικανική επικράτεια στον δυτικό Ειρηνικό, όπου οι κάλπες έκλεισαν νωρίτερα λόγω της διαφοράς ώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να συγχαρεί τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη θέση του κυβερνήτη, Τόνι Άντα, ο οποίος, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, προηγείται του υποψηφίου των Δημοκρατικών με διαφορά 1.020 ψήφων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ παρουσίασε την επίδοση των Ρεπουμπλικανών ως ενθαρρυντική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν ανάλογα αποτελέσματα και στην υπόλοιπη χώρα, όπου εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

«Ελπίζω να είναι ένδειξη για όσα έρχονται»

«Το Γκουάμ, που ανέκαθεν θεωρούνταν έντονα Δημοκρατικό, μόλις ανακοίνωσε νωρίς μια νίκη των Ρεπουμπλικανών στην κορυφαία θέση, αυτή του κυβερνήτη. Συγχαρητήρια στον Τόνι Άντα!», έγραψε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα για το τοπικό νομοθετικό σώμα, όπου οι Ρεπουμπλικανοί καταγράφουν επίσης κέρδη.

«Επίσης, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία στην Πολιτειακή Γερουσία. Ουάου, ελπίζω αυτό να είναι ένδειξη για όσα έρχονται!», πρόσθεσε.